Путину прививку сделали, теперь поездит

Путин заявил, что в зависимости от результатов вакцинации планирует расширить географию рабочих поездок. Путин не хотел прививаться публично, перед камерами, так как ему это не нравится.

Что касается прививки от коронавируса, которую Путин сделал в минувший вторник, пока главе государства ввели только первую дозу препарата, недели через три будет введен второй компонент.

***

Ну и правильно, кому понравится, когда ты пищишь перед камерой, отталкиваешь руку со шпирицем , и кричишь, что позовешь Золотова, и он тут всем наваляет.

И географию поездок тоже надо расширять. Ну что такое? Тува и Тува, тайга и тайга. А еще ни тундра не смотрена, ни вулканы на Камчатке. Опять же крымское побережье не объезжено. Да и дворец Ротенберга пора обживать, а то что он там пустует?

И, кстати, поговорка по случаю есть: я уколов не боюсь, если надо, уколюсь. А то что все заладили: "Кто как обзывается..."