Кто как обзывается…

К этим словам Путина принято относится скептически, а ведь в данном случае он абсолютно прав.

Особенно по отношению к тому, что происходит в России.

Больному сознанию некоторых патриотов (по должности) и государственников (на гонораре) всюду мерещится война.

Причем война мировая. Они уже сбились в подсчетах: одни называют ее «третьей», другие «четвертой», даже «пятой», но обязательно «мировой», поскольку локальная война не соответствует их представлению о величии.

Все, чем занимаются эти господа, носит глобальный характер, полагаю, что даже их сытая отрыжка сотрясает фундамент Капитолия.

Вот и еще один «вояка» (Андрей Ильницкий — советник Шойгу) провозгласил еще одну войну — на этот раз — ментальную, страшно разрушительную, с необратимыми последствиями. В которой враг (коллективный Запад, которого, кстати, в сущности и не существует как цельности) стремится разрушить менталитет и все цивилизационные скрепы нашего народа. Чтобы потом задушить Россию-матушку голыми руками.

А спасение от «ментальной агрессии» одно — изоляция. И в первую очередь, конечно, «суверенизация интернета».

Чтобы отстать от мира окончательно и бесповоротно.

Классический пример того, о чем говорил Путин: если кто-то утверждает, что Запад ведет ментальную войну против России, значит, Россия ведет ментальную войну против Запада. И против той части своего собственного народа, которая сохраняет трезвую голову и не желает строиться поротно под барабанную дробь хорошо оплачиваемых пропагандистов.

Собственно, на подобные воинственные выхлопы можно было бы наплевать: молодежь эти говорящие головы все равно не слушает, а среди старших — кто не повредился рассудком за прошедшие десятилетия — выработался иммунитет к идеологическим инфекциям.

Но проблема в том, что производимый в огромных количествах псевдопатриотический мусор фатально дискредитирует саму идею патриотизма. Если любовь к родине подразумевает бесконечную войну со всем человечеством, то естественной реакцией здорового организма будет отторжение этой воинственной отравы.

И — как следствие — НЕлюбовь к родине.

Вот так же, как стараниями псевдолибералов в народе сформировалась аллергия на слово «либерализм», усердием псевдопатриотов формируется аллергия на патриотизм.

И господин Ильницкий прав: последствия этой ментальной войны проявятся не сразу, а через поколение.

Только не внешней войны, а внутренней: ментальной гражданской войны, которую десятилетиями разжигают в головах наших соотечественников.

А после таких войн остаются лишь пепелища — выскобленный до подкорки мозг, с которого все живые мысли соскальзывают.