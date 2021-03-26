Патрушев, Путин, ФСБ и есть главные либералы, работающие на развал России

Пожалуй, главный тезис всей государственной политической пропаганды заключается в том, что Запад никогда не смирится с существованием России и все время планирует её уничтожить. И это, на самом деле, даже не совсем глупость. Нет, конечно, никакого заговора и плана по уничтожению России не существует в реальности. Но именно так в сознании части публики отражается объективно существующая в мире конкурентная борьба и то, что Россия в этой борьбе, очевидно, проигрывает.

Эта действительность отражается, как заговор против России. В ответ пропаганда кричит «караул», требует сплотиться вокруг власти и дать отпор «чуждым западным ценностям». Реакция вполне понятная. Но лучше разобраться, что происходит в реальности, почему Россия проигрывает конкуренцию, и в чем собственно интересы людей, живущих на территории России.

На самом деле, Россия сейчас снова заняла место «слабого звена в цепи империализма», покинутое ей в 1917 году. Неразрешимое противоречие капиталистической России заключается в том, что, опираясь на свое культурное, историческое и отчасти экономическое значение она: с одной стороны, претендует на то, чтобы быть самостоятельным империалистическим центром, равным игроком, субъектом мировой политики, а с другой - её экономической мощи для этого явно недостаточно. Россия объективно проигрывает всем основным империалистическим центрам: США, Евросоюзу, Китаю, Японии.

Оставаясь в рамках капитализма Россия, безусловно, эту конкуренцию проиграет и из числа великих держав выпадет. И это, на самом деле, не будет какой-то катастрофой. Для народа, кстати, суверенитет буржуазной России не дает ничего, кроме необходимости его оплачивать. И не только огромными военными бюджетами в нищей стране, но и отказом от элементарных свобод и даже от права самостоятельно думать. Последние репрессивные законы это как раз о том, что в условиях жесткой конкурентной борьбы «неправильные» мысли являются предательством. Зачем русскому человеку такая Россия, которая требует от него отказа от права самостоятельно думать? И что это за такой «суверенитет», ради которого люди должны всем пожертвовать? Мы видим, как Кремль пользуется «суверенитетом», чтобы травить людей по всему миру, поддерживать Трампа, посылать наемников в Ливию и войска в Сирию (точно не понимая с какой целью).

Итак, борьба за так называемый «суверенитет» России на базе капитализма, во-первых, обречена на поражение, а потому бессмысленна. Во-вторых, абсурдна потому что плата, которую требуют с народа за «суверенитет» многократно превосходит все возможные выигрыши.

Россия находится в том положении, когда, чтобы не потерять суверенитет и не превратиться в большую Болгарию ей нужно падение глобальной капиталистической системы и переход человечества к новой коммунистической формации. Капитализм для России означает потерю суверенитета. Смотрите, даже не при Ельцине, а при самом что ни есть патриотическом президенте Путине, который не играл в поддавки, Россия полностью потеряла своё влияние на постсоветском пространстве. Это влияние перешло к Западу, Китаю и даже к Турции.

Итак, капитализм губителен для России, но кто внутри страны стоит железной стеной на его защите? Либералы? Каспаров с Ходорковским? Навальный? Они, конечно, не противники капитализма, но на защите реального капитализма в России стоят её реальные правители – Патрушев, Путин и их политическая полиция. Эти парни как бы и за суверенитет, то есть за своё право травить кого вздумается, не оглядываясь по сторонам и одновременно за капитализм, который этот суверенитет ликвидирует в ходе конкурентной борьбы. Причем, будучи миллиардерами, собственниками пакетов акций между капитализмом и суверенитетом они выбирают капитализм, а Россия под их руководством продолжает отступать, терять и проигрывать.

Пропаганда целыми днями разоблачает либералов, как предателей России, которые служат Западу и работают на развал страны. Под экономической составляющей либерализма понимается открытый рынок и свободное движение капиталов, на страже чего стоят Патрушев, Путин и политическая полиция. Дальше очевидный и вполне уместный в данном случае силлогизм приводит нас к необходимому логическому заключению, что Патрушев, Путин и политическая полиция и есть те либералы, работающие на развал страны. И объективно это действительно так, чтобы там Патрушев и Путин сами о себе не думали.