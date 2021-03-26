О стратегии "Единой России" на выборах в Москве: обман невнимательных избирателей, "цирк" из оппозиции, тотальная мобилизация бюджетников

На выборах в Госдуму в сентябре 2021 года партия "Единая Россия" рассчитывает получить в Москве 40% голосов, что превышает показатели 2016 года. Для этого партия власти собирается использовать сеть ботов, превращать "мероприятия оппозиции в цирк", создать аналоги проекта "Умное голосование" Алексея Навального и мобилизовать бюджетников. Об этом говорится в предвыборной стратегии столичного отделения, с которой ознакомилась "Медуза".

Сейчас рейтинг ЕР в Москве составляет всего 20%, что значительно ниже, чем в среднем по России – 32%. 55% жителей столицы хотели бы поддержать независимого или оппозиционного кандидата. Несмотря на это, единороссы планируют одержать победу в большинстве одномандатных округов. Для достижения этих целей нужно, чтобы за «Единую Россию» в Москве проголосовали чуть больше миллиона человек. Всего в Москве числится 7,44 миллиона избирателей, то есть единороссам нужен голос каждого седьмого из них.

Согласно стратегии, одним из главных "информационных рисков" для партии единороссы считают считаются "Умное голосование" Алексея Навального, регулярные расследования ФБК, касающиеся в том числе видных единороссов, а также участие оппозиционных депутатов в заседаниях Мосгордумы.

Для борьбы с ними единороссы планируют запустить контркампанию по основным спикерам оппозиции" с "отработкой в инфополе всех выявленных информационных поводов, которые можно использовать против оппозиции (дело Шереметьева, Платошкина и других)".

Особое беспокойство у единороссов вызывают неопределившиеся избиратели, которые могут ориентироваться в своем выборе на кандидатов, предложенных "Умным голосованием". Для противостояния стратегии, выдвинутой командой Алексея Навального, единороссы предлагают создать зеркальный сайт под рабочим названием "Умный голос", чтобы ввести в заблуждение избирателей, которые "поверхностно потребляют политическую информацию" и могут перепутать ресурсы. Эта технология была уже опробована во время выборов в городе Видное Московской области, тогда "Умный голос" предложил на выбор избирателям 30 кандидатов, из них победили 22. Избирателей также попробуют ввести в заблуждение обманными технологиями - например, ботами в телеграме и вотсапе.

"Создание зеркального сайта "Умного голосования", выдвижение кандидатов-спойлеров, превращение мероприятий оппозиции в "цирк", радикализация и маргинализация их требований", - перечисляются в стратегии методы борьбы с информационными угрозами.

В ход должны пойти и другие политические технологии: "постановка блока в федеральных СМИ", "внесение межпартийных конфликтов, информационные вбросы, направленные на стимуляцию конфликта между партиями и раскола внутри них".

Кроме того, московские единороссы собираются традиционно прибегнуть к мобилизации "ядерного электората партии", через работу с активистами в сфере ЖКХ в проекте "Капремонт" или организацию тренировок для детей и подростков во дворах в проекте "Дворовый тренер".

Также предусмотрена и прямая административная мобилизация, которая описана в проекте под названием "Полный вперед". В нем будут участвовать госкорпорации, медучреждения, школы, колледжи и вузы, готовые оказать поддержку "Единой России" на выборах. Они будут давать своим сотрудникам флаеры с QR-кодами, с помощью которых будут проверять, проголосовали ли они на выборах. Компании с большим числом проголосовавших сотрудников будут получать призы.

В стратегии отмечается что слабое место партии власти – "сформированное оппонентами и внедряемое в сознание москвичей мнение, что региональные партийные лидеры ЕР стесняются бренда "Единой России" и демонстрируют отстраненность от партии".

Поэтому во время новой кампании кандидатам-единороссам рекомендуется "акцентировать внимание" на своей партийной принадлежности и даже демонстрировать "гордость" по этому поводу. В агитации они будут обращать внимание на социальные достижения партии, в ней появится "культивирование особенного доступа к президенту, транслирование своей причастности к влиянию на повестку, в том числе и социальную (бюджет)". Единороссы также будут говорить о "защите стабильности и традиционных ценностей", "справедливости и социальном развитии", "гордости за Россию", "развитии и обновлении".