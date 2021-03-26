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Московский листок

Россиянам пообещали рост цен на всю электронику на 10-20%

Опубликовано 26.03.2021 в разделе комментариев 0

инфляция бытовая электроника рост цен 2021
Россиянам пообещали рост цен на всю электронику на 10-20%

В России уже с апреля текущего года, цены на всю электронику могут вырастут на 10-20%. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на опрошенных дистрибьюторов, экспертов и ритейлеров. Это произойдет из-за подорожавшей логистики и дефицита комплектующих, ситуация с которыми скорее всего не будет урегулирована до конца года.

По словам исполнительного директора diHouse (входит в группу компаний "Ланит") Андрея Тарасова, в полной мере потребители ощутят рост стоимости электроники во II квартале, когда на полки магазинов поступят товары, закупленные и доставленные по новым ценам. "В среднем можно ожидать повышения стоимости мобильной техники на 10-20%", - считает он.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что смартфоны начали дорожать уже со второй половины марта, особенно в среднем ценовом сегменте, который наиболее популярен у покупателей. По его данным, новые поставки в среднем ценовом сегменте уже подорожали на 10% - 20%. "В этом году рост цен будет практически на все ", - констатировал он.

"Производители уже отгружают на 30-50% меньше товаров, чем до начала пандемии. На высокотехнологичные товары, такие как смартфоны, видеокарты, ноутбуки, мониторы, телевизоры, наибольшее влияние оказывает дефицит компонентой базы, микросхем, LCD и OLED матриц. На крупную бытовую технику основное влияние оказывает дефицит контейнеров и пятикратный рост стоимости фрахта", - отметил директор по закупкам "Ситилинк" Олег Пчельников. По его словам, "практически во всех категориях электроники в ближайшие два квартала будет наблюдаться дефицит и рост цен".

Дистрибьютор Merlion ожидает дефицита телевизоров при одновременном росте цен на них. "Мы ожидаем падение рынка телевизоров на 15-20% в штуках, но при этом рост в деньгах на 5-10%», - отметила директор дивизиона "Широкопрофильная дистрибуция" компании Татьяна Скокова.

По словам директора по закупкам "Ситилинк" Олега Пчельникова, популярные мониторы с диагональю 22-24 дюйма уже подорожали на 10-20%, и производители предлагают заказывать товар на 1 сентября по ценам на 30-50% выше прошлогодних. "Телевизоры малых дюймов, принтеры, МФУ уже подорожали на 5-15%, и новые поставки будут выше еще на 10-15%. Наибольший рост за последние полгода был зафиксирован в ноутбуках низкого ценового сегмента и в видеокартах", - констатировал он.

"Сейчас на рынке обсуждается вопрос: насколько хуже будет 2022 год, потому что 2021 год будет крайне плохим для производства, поставок. Надежды возлагают на следующий год, в этом году мы получим очень большие проблемы, и каждый будет выкручиваться, как может. Дефицит по тем или иным продуктам будет наблюдаться, и дефицит нешуточный", - считает Эльдар Муртазин.

 



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