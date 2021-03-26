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Московский листок

Путин похвалил российскую медицину: во многих странах такого результата нет

Опубликовано 26.03.2021 в разделе комментариев 0

путин о медицине смертность в латвии
Путин похвалил российскую медицину: во многих странах такого результата нет

Выступая на заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей", президент РФ Владимир Путин высоко оценил российскую систему здравоохранения. По его мнению, в условиях пандемии она оказалась более эффективной, чем медицина многих развитых стран мира. "Мы наблюдаем, что во многих других странах, которые претендуют на то, чтобы называться странами с развитыми системами здравоохранения, такого результата, какой есть у нас, нет!", - заявил Путин.

Для убедительности своих слов он рассказал историю о плачевном состоянии здравоохранения в Латвии. " Один мой очень хороший знакомый, мой коллега, бывший-бывший, он жил в Латвии практически всю жизнь, заболел ковидом. И выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре МРТ даже нет, только старый рентген, который не может показать реальный уровень поражения легких. Лекарств нет, ничего нет. Говорят, мы в очереди стоим, нам обещали, но пока нет. Предложили вывезти в Москву, но не смогли. Человек умер. Вот это уровень организации", - отметил президент.

 



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