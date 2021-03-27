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Московский листок

Пармезан... "неподалеку от Солнечногорска"

Опубликовано 27.03.2021 в разделе комментариев 0

лавров мид захарова
Пармезан... "неподалеку от Солнечногорска"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в пятницу ТАСС просьбу посла Италии в Москве Паскуале Терраччано отменить ограничения на ввоз пармезана в РФ, заявила, что ей нравятся российские сыры. Ранее посол Италии в интервью журналу Forbes назвал технической ошибкой попадание пармезана в российский санкционный список и призвал снять ограничения на его ввоз в РФ.

Захарова напомнила о дегустации отечественных сыров, которая состоялась в пресс-центре МИД в рамках проекта "Гастрономическая карта России" в феврале 2019 года. "Иностранные журналисты тогда не могли поверить, что это все российское", - отметила она. 

"Сирота прекрасные делает сыры. Есть и интернациональные проекты, - обратила внимание Захарова. Так, недалеко от Солнечногорска живет американец Джей Клоуз, который освоил сыроварение. У него отлично получается".

***

Видимо, МИД РФ взял подряд на промоушен продукции отечественного сельского хозяйства. Иначе чем объяснить, что Маша Захарова вдруг "забыла", что пармезан делают только в Парме, а в Костроме может и производят какой "костромезан", но посол Италии просил именно за пармский сыр из Пармы. А его никакой Сирота произвести не может, даже если поверить, что он вообще производит сыр для еды.

Разница есть, но ее можно почувствовать, только имея на прилавках настоящий пармезан. 

Хотя, конечно, можно говорить, что подделка получается лучше настоящего. 

Бывает, я сам люблю цимлянское больше настоящего французского шампанского, но не надо называть его "шампанским". Но и тут - попробуйте производить цимлянское из кубанского винограда, вроде совсем неподалеку, а получится не очень...

Та же история и с сыром - пробовали же создать "советский пармезан". Получился отличный сыр "советский", но не пармезан ни разу. Мне он тоже нравится, но чтоб говорить, что это тот же самый пармезан... Как-то язык не поворачивается.  Ну разве что Сирота разницу во вкусе компенсирует.

Ну и как-то обидно, что подрастает поколение, опять знающее два сорта сыра - твердый и плавленый. Два сорта вина - красное и белое. Два сорта пива - хорошее и очень хорошее.

Ну и бабы бывают толстенькие и худенькие. Или нет, есть еще "мало выпил"...

А.Б.



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