О преступлении против человечности и будущей системе исполнения наказаний

Ситуация с Навальным даёт повод сказать несколько слов по пенитенциарной системе, о том, как она должна быть устроена и как она будет устроена, после победы разума, коммунизма и плановой экономики.

Во-первых, уже сейчас, до победы разума, возможно общественное согласие по поводу того, что пыточные, унижающие человека условия содержания в местах лишения свобода абсолютно неприемлемы. Все, что известно о совершенно официальных дисциплинарных порядках в той же покровской колонии – это преступление против человечности. Создатели этой системы, все те, кто придумывал и одобрял эти порядки должны будут предстать перед трибуналом. И в обществе победившего разума до этого обязательно дойдут руки.

Человека можно убить, но его нельзя унижать и держать в недостойных условиях. Это значит, что система исполнения наказаний должна быть максимально гуманизирована. Должны быть нормальные гостиничные условия проживания, с возможностью в любое время посещать душ, отдыхать и даже пользоваться интернетом. Максимальный срок не должен превышать 10, а может и 5 лет.

При этом, вместе с общей гуманизацией системы исполнения наказаний нужно будет восстановить смертную казнь за преступления, связанные с убийствами, умышленным жестоким насилием и уже упомянутыми преступлениями против человечности. Понятно, что персонаж вроде "битцевского маньяка" Пичужкина, убившего несколько десятков человек, не может больше жить среди людей. Но ожидать исполнения наказания Пичужкин должен в нормальных человеческих условиях. Это важно для всего общества, для воспитания в людях чувства собственного достоинства, уважения к человеку и человечности, вообще.

P.S. Сегодняшняя система исполнения наказаний не только пыточная по отношению к заключенным, она уродует всех, кто с ней соприкасается, в первую очередь работников ФСИН.