Как могут миллионеры рассуждать о зарплате нищего населения?

На днях А. Норкин соизволил поговорить на передаче о зарплате. Высказывали своё мнение политики, депутаты, журналисты. Такое впечатление от этих разговоров, что все они боятся как бы не сказать правду. Оказывается нищенская зарплата потому, что на предприятиях низкая производительность труда. А как быть с учителями? У них кто проводил исследование, что у них производительность низкая, такая же картина с врачами и низовыми бюджетниками. Было предложено перевести зарплату не по месяцам, а почасовую как это делается на Западе и в США. Нашёлся противник, который сказа, что будут просиживать допоздна. Цена часа в нашей бандитской России предполагается по 3 рубля. Поговорили, не согласились перейти на почасовую оплату. За бугром сейчас час стоит 10 долларов, на конец года планируют довести до 15 долларов. В России никогда такой оплаты не будет.

Значит низкая производительность труда? А почему чиновники получают миллионы и их производительность труда не волнует? Выходит, что народ России власть поделила на рабов и элиту, которая живёт не известно по каким законам. От рабочего не зависит производительность. Как раз это зависит от собственника и от министров по отраслям. Однако министры эти вопросы не решают, хотя в Посланиях президент несколько раз ставил такие задачи.

Говорили о средних зарплатах от 25 тысяч и до 50 тысяч. Смотрю на этих говорунов и думаю, как у них хватает наглости говорить о зарплате рабочих. Ведь сами, в том числе и Норкин получают наверное по миллиону. Как могут они судить о зарплате большинства населения страны. Один умник высказался о том, что у того кто получает 15 тысяч есть подработка. Значит он должен на хозяина работать по 8 часов , а потом ещё и на себя. Власть превращает рабочих в роботов или в рабов. Для собственника разницы нет.

Странности в стране на каждом шагу. Последние комсомольцы Союза уже готовились к другой жизни и как только не стало Союза сразу кто купил по дешёвке за государственные деньги, кто просто захватил предприятия и начался отрытый грабёж страны и рабочего человека. При этом не забыли установить себе зарплату. Кто миллион, а кто и пять. Этот грабёж начался с Москвы и распространился моментально на всю страну.

В стране на сегодня 85 субъектов, а правительств 86. В каждом правительстве есть министры, департаменты и клерки. И естественно обслуживающий персонал с инфраструктурой. Основой бюджет регионов расходуется именно на содержание бесполезного чиновничества. Всем этим заправляют губернаторы. Основная их деятельность заключается в кормлении собственной семьи с запасом на будущее. Чем может заняться губернатор если по отраслям есть министры. Они должны лучше разбираться в своём хозяйстве. Вот такую систему управление создали наши сильные президенты. Кроме коррупции эта система ничего не даёт. При этом они сделали производство так, что рабочий не сможет украсть гайку, мелкую деталь, булку хлеба или горсть золотого песка. Камеры, рентген на каждом шагу в цехах и на выходе. И вот этот контроль директоров не касается. Они ничего не вытаскивают с производства, они просто перехватывают потоки денег не допуская до банка. Ельцин как воровал? На подходе к Москве. Вот поэтому зарплата в городах 20 - 25 тысяч рублей, а в сельской местности 12 - 15 тысяч. Отсюда и низкая пенсия. Как могут миллионеры рассуждать о зарплате нищего населения?

Доктор В.Боровских комментирует высказывание первого ректора школы экономики: "71 % населения России не нужны государству и мешают модернизации. Они не владеют английском языком, имеют отличный от западного тип поведения, лишены возможности участвовать в инновационном процессе". Видите какие у нас появились учёные. Даже идиот до этого не мог догадаться. А кто будет защищать 64 тысячи километров границы? Такова и была поставлена политика после ликвидации Союза. На эксплуатацию труб народу хватит, а остальное купим. И эта политика продолжается. Даже мизерное количество оставшихся заводов начинают по новой банкротить. Например, в Перми, Самаре, Новосибирске, хотя там командует коммунист. На грани закрытия "Тяжстанкогидропресс". В советское время на нём работало более 60 тысяч человек. При этом ущерб от коррупции за 2020 год составил 63 миллиардов рублей. Интересную мысль высказал Ю.Пронько на канале "Царьград". "Коррупция - это гниль, которая способна уничтожить любое государство. Без жёстких карательных мер, в том числе и высшей меры наказания, а коррупция - это измена Родине, не удастся обуздать и уничтожить криминал, который проник во власть и в силовые структуры, потеряем Россию".

В.Соловьёв на своей передаче вывел высказывание президента годичной давности. "Много кровавых событий бывает в любых странах. Но мы другие у нас другой генетический и культурный код. Мы готовы отстаивать свои интересы и мы не бросаем стариков". Ему вопросов не задашь, он высказал чушь, СМИ растиражировало и начало вдалбливать в головы народа. Многие начинают верить. В большинстве кровавые события затевают несколько стран - США, Германия, Великобритания, Франция. Большая часть государств предпочитает жить мирно. Об этом президент не говорит. На счёт "мы другие" это действительно так. Под "мы" это чиновники власти, а народ как и в других странах ничем не отличаемся. Нас отличает руководство. Мы - народ действительно готовы отстаивать свои интересы, однако нам не даёт власть. Обложила фашистскими подразделениями. Попробуй пикни и загремишь на годы или на штрафы, которые народу нечем платить. На счёт стариков мне трудно сказать, но дома престарелых есть и они почему - то горят вместе со стариками. В Советском Союзе тоже были такие дома, но меньше по причине не хватки средств и малой жилой площади. Строили много, но всё равно не хватало, слишком много сил и средств забрала Отечественная война. А сейчас когда они (власть) стала другой бесплатных квартир вообще нет и налоги даже на платную квартиру не каждому по карману. Власть то ни за что не платит, мы за них расплачиваемся.