А зачем Москве "комбинат здоровья"?

Очень интересное, я бы сказал, увлекательное занятие обсуждать "письма счастья", приходящие на мою почту от мэра Собянина.

Жопа мира голосует за технику онанизма

Голубая Пресня

Но мне пишут, разумеется. не только роботы с блога московского мэра, но и нормальные граждане тоже.

Вот написала мне Премавати - это индуистское имя Ольги Киселевой, человека легендарного среди кришнаитов, вайшнавов и вообще "взыскующих истины". Мало кто знает, что мы дружим, хотя ни она не коммунистка, ни я не индуист.

Но она о другом написала - здание драмтеатра в Новороссийские. Строили-строили, довели до 90% готовности, а потом бросили, загнобили и снесли... Ну правда, зачем в Новороссийске театр?

И фото прислала.

Я ответил, что так в принципе устроен капитализм. Брежневская фраза "экономика должна быть экономной" столько смеха вызвала в свое время - не надо экономить, воровать нужно...

И тут вспомнил - у нас же на глазах, в Москве такая же история произошла, только масштабней, на то и столица.

В 1980-м году начали строительство Ховринской больницы аж на 1300 коек! Целый "комбинат здоровья", как тогда говорили. А уже к 1985-м году строительство приостановили - перестройка началась.

И вот много-много лет судили и рядили, что делать с недостроенной больницей, хотя, строго говоря, она была вполне себе достроена, нужно было только оснастить и использовать. Но как-то оказалось "незачем"...

В 2008-м году больница все еще выглядела вполне приемлемо.

И вот к 2012-му году решили-таки больницу больше не достраивать, а со зданием "сделать что-нибудь". К 2016 году определились что делать - снести! Под строительство жилья по реновации - это насмерть, против реновации и Бастилия не устояла б. В августе 2017-го мэр Москвы Сергей Собянин в ходе Московского урбанистического форума объявил, что территория Ховринской больницы может стать стартовой площадкой для возведения домов в рамках программы реновации и назвал цену - город потратит около 18—19 млрд рублей. Против такой суммы и кремлевским стенам было не устоять. Даже тендер на снос здания был объявлен почти в миллиард! Разве на такое дело жалко миллиарда?

И в 2019-м году, к кону года снос больницы был завершен, и даже по извелечении остатков фундамента (!) "произведена обратная засыпка грунта, на объекте завершились работы по организации рельефа".

Вот как это выглядело к началу пандемии коронавирусной инфекции.

Дальнейшее все помним: судорожное достраивание ковидных сараев в Новой Москве, перепрофилирование действующих отделений больниц под инфекцию... Помним, много писали.

Про погибшую в борьбе с социализмом Ховринскую больницу никто не вспоминал. А ведь приргодилась бы.