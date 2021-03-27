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Московский листок

Удивительная книга об Ильиче для 40-летних и тех, кто младше

Опубликовано 27.03.2021 в разделе комментариев 0

Книга Льва Данилкина «Пантократор солнечных пылинок» стала литературной сенсацией 2017 года. Огромные по нынешним временам тиражи. Множество рецензий. Премия «Большая книга». Сейчас волна, поднятая выходом этого объемного (почти 800 страниц!) опуса, несколько спала и можно спокойно и без эмоций оценить его значение для современного левого движения. 

«Пантократор» — это биография Ленина, написанная человеком поколения 40-летних для своих ровесников и тех, кто младше. Лев Данилкин не только добросовестно изучил многотомное собрание сочинений вождя мировой революции, но и посетил все известные ленинские места — от Шушенского до Капри. 

Получилось нечто необычное. В мировой лениниане таких книг, пожалуй, еще не было...



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