Возможно, Байден что-то знает про Путина, чего не знаем мы

Прилагаю на всякий случай 3 ссылки на публикации об этом: https://www.ntv.ru/novosti/2512461/ , https://tass.ru/obschestvo/10707259 , https://russian.rt.com/inotv/2021-02-17/NTD-vakcinaciya-po-blatu-chinovnikov .

Однако, почему-то в России никакого подобного скандала не наблюдалось и не наблюдается, хотя российские власти так и не ответили абсолютно ничего вразумительного на прозвучавшие ещё в середине лета сообщения ряда крупных западных СМИ (включая, например, очень авторитетное информационное агентство "Блумберг") о том, что практически вся российская "элита" вместе со своими близкими родственниками была вакцинирована от "коронавируса" уже в апреле или даже раньше, -- то есть, как минимум, за полгода до вышеупомянутых оскандалившихся (и уже, кстати, отправленных в отставку) высокопоставленных перуанских чиновников. Вот -- одно из этих сообщений: https://www.svoboda.org/a/30736962.html -- "Bloomberg: у российской элиты с апреля был доступ к вакцине от COVID-19".

Прилагаю небольшую цитату из этой вышеназванной публикации:

"...Среди тех, кто получал вакцину, был глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и его семья. Об этом он рассказывал сам, а также топ-менеджеры компании "Русал" и "Фосагро". В компаниях от комментариев отказались. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос, делал ли прививку Владимир Путин или кто-либо из администрации президента. В правительстве также не смогли оперативно прокомментировать информацию, пишет Bloomberg..."

Впрочем, некие очень туманные и невнятные попытки оправдания российской так называемой "элиты" или, точнее, "номенклатуры" всё же наблюдались -- насколько я помню, ещё в начале августа, т.е. вскоре после тех по-настоящему сенсационных (и вроде бы совершенно никем не опровергнутых) публикаций "Блумберга" и других западных СМИ. К этим попыткам оправдания, кстати, был подключён даже сам Путин, что-то упомянувший по телевизору про то, что, мол, ряд известных россиян, включая то ли одну из его дочерей, то ли обеих, записались, мол, в добровольцы, решившие испытать на себе создававшуюся, мол, тогда российскую вакцину...

Правда, в связи с этим, на мой взгляд, возникает очевиднейший вопрос -- неужто кто-то всерьёз может поверить в то, что российская так называемая "элита" или "номенклатура" позволила, мол, использовать себя в качестве подопытных мышей, -- причём, ещё год назад, когда прошло лишь около месяца с момента официального объявления "пандемии коронавируса"?... По-моему, этот вопрос -- как говорится, сугубо риторический...

А теперь -- в соответствии с заголовком данной заметки или статьи -- добавлю несколько слов про президента США Байдена, недавно, как известно, назвавшего Путина "киллером" или просто убийцей. Причём, эта его беспрецедентная (хотя и совершенно естественная, на мой взгляд) оценка была дана практически одновременно с выражением -- в частности, на недавней международной встрече в городе Анкоридже -- почти столь же беспрецедентно резкого отношения руководства США по отношению к правителям Китая.

На мой взгляд, если пытаться догадаться о возможных главных причинах вышеупомянутого, то можно прийти к заключению, что едва ли этими причинами могут быть очередные бандитские, но довольно далёкие от интересов США действия российских и китайских властей, вроде отравления и ареста Алексея Навального или, например, репрессий против мусульман на северо-западных окраинах Китая... Учитывая, что самой пострадавшей от "пандемии коронавируса" страной -- и по количеству погибших, и по размеру экономического ущерба, -- почему-то оказались США, можно, на мой взгляд, предположить, что вышеупомянутое поведение Байдена и вообще американского руководства связано именно с этим.

Точнее -- вывод из вышесказанного может заключаться в том, что это руководство, вероятно, знает или, как минимум, догадывается о некоторых предположительных обстоятельствах прямого участия российских и, скорее всего, также и китайских властей в возникновении "пандемии коронавируса".

Кроме того, этот довольно очевидный вывод заключается, по-моему, и в том, что вышеупомянутую российскую вакцину, -- на создание и испытание которой, как многократно объявлялось в разных СМИ множеством врачей и учёных, требуется, как минимум, полтора года, -- начали создавать ещё несколько лет назад, т.е. тогда, когда ни о каком "китайском коронавирусе" никто из простых людей ещё даже и не слышал...

А из этого, в свою очередь, следует совершенно очевидный вывод о том, что вся нынешняя "пандемия коронавируса" -- это либо просто российская, либо (что, на мой взгляд, более вероятно) совместная российско-китайская, так сказать, "спецоперация". Кстати, данная фраза взята из одной моей публикации более чем полугодовой давности, прилагаю пару ссылок на неё: https://maxpark.com/user/814874022/content/7187656 , http://zhurnal.lib.ru/w/worobxewskij_d_g/amliamli-1.shtml ("Судя по многим фактам, пандемия коронавируса - это очередная "спецоперация" гэбистов")...

Разумеется, у читателей может возникнуть вопрос насчёт того, в чём заключается смысл предполагаемого умышленного распространения "пандемии коронавируса". Ответ на этот вопрос, по-моему, довольно очевиден.

Дело в том, что, как известно, в нормальных условиях всяческие диктатуры всегда -- во всяком случае, на более-менее длительном промежутке времени -- проигрывают экономическое соревнование либеральным (или хотя бы отчасти либеральным) демократиям. Очень красноречивый пример этого -- сравнение уровня и качества жизни в Северной и Южной Корее, в первой из которых чуть ли не каждый год простые люди в самом прямом смысле слова умирают от голода многими тысячами (несмотря на более-менее регулярную международную благотворительную помощь), -- причём, на фоне многочисленных примерно сто-метровых статуй и монументов, построенных во славу растолстевших, как породистые свиньи, "Великих Вождей" и "Любимых Руководителей", а также неких "Идей Чучхе"... А во второй из этих стран люди, как известно, живут уже примерно так же, как и в ряде стран Западной Европы.

Однако, при длительной эпидемии или пандемии дела обстоят, увы, вовсе не таким образом, как в нормальных условиях. Несмотря на нынешний временный спад экономики, именно власти Китая, России и других диктаторских государств являются, очевидно, главными, так сказать, выгодо-приобретателями от нынешней "пандемии коронавируса", поскольку именно диктаторские режимы, наиболее приспособленные для всевозможных запретов и репрессий, теперь -- в нынешних условиях -- получили вроде бы очевидные преимущества перед более-менее демократическими и либеральными странами... И, кроме того, вышеупомянутые запреты и репрессии в нынешних условиях можно очень легко и почти незаметно перенаправить (что и делается на практике, причём -- очень активно) от "борьбы с пандемией" на борьбу со всяческими остатками или зачатками любых демократических свобод и либеральных устремлений народа...