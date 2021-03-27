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Московский листок

Водоканал и водоканальи

Опубликовано 27.03.2021 автором Сергей Резник в разделе комментариев 0

жкх жилье закон вода
Водоканал и водоканальи

То, что течет в Ростове из многих кранов, нельзя назвать водой [погружение в проблему по требованию земляков].

Но, как я понял, ленивые и трусливые ростовчане так и не сподобились обратиться в компетентные органы (курирующее ФСБ, прокуратуру, губернию, суд и остальные "компетентные органы") с вопросом: "Если в кране нет воды..?"

А ведь я дарил рецепт.

Некоторые ленивые ростовчане вообще полагают, что я боюсь какого-то "Водоканала", который положил на всех и вся. Не допуская при этом мысли, что я... Положил на водоканал.

Группа несправедливо уволенных с водоканала специалистов готова дать исчерпывающие комментарии по этой теме. Даже если в "компетентных органах" не осталось специалистов, способных понять о чем пойдет речь.

Первоначальный диагноз, который специалисты ставят ростовскому водоканалу: "Мутная вода - мутный бизнес".

Начинаем проработку темы.

Областным городам приготовиться (Новочеркасск, Шахты, Таганрог вообще беда). Обо всем, постепенно.

Но сейчас на очереди Ростов!

От редакции: 1 марта в соцсетях стали появляться сообщения, что вода из-под крана в Ростове-на-Дону пахнет рыбой и имеет зелёный оттенок. По сведениям горадминистарции, причина этого в загрязнении Дона, сезонном цветении реки и антропогенном воздействии. В АО «Ростовводоканал» уточнили, что исправят ситуацию в течение двух недель.

Это уже интересно: а что, вода в краны ростовчан попадает прямо из Дона, ее никто не чистит? То есть через пару недель вода цвести перестанет естественным образом, и проблема "уйдет"?

Но, кстати, видимо, цветет до сих пор - воняет вода.



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