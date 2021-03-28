Насчет повышения ключевой ставки

Сил нет смотреть на истерию по поводу недавнего повышения ключевой ставки. Это важный вопрос, и социалистические активисты должны в нем разбираться. То есть, многие каналы и даже блогеры накинулись только на Набиуллину. Ах, какая противная.

И автор этих строк отнюдь не ее поклонник. Но подличать-то зачем?!.. Отвечать должен тот, кто и затеял весь этот бардак. А это гражданин Путин, и никто другой.

Жаль, темпераментный идиот Пронько с «Царьграда» не читает этот сайт, а то бы получил по полной. Потому что, к примеру, когда сегун ошибался, то верный самурай должен был взять ответственность на себя вплоть до харакири. ЧТО И ПРОИСХОДИТ! И не понимать этого, оттаптываясь на самурае – то бишь на Набиуллиной – дурочку валять. И неужели не понятно до сих пор, кто сегун?!.. Что ж, тогда подробнее.

***

Путин, насмотревшись на бардак девяностых, кинулся в другую и губительную крайность сверхцентрализации. Кстати, что касается голой фактуры, «либералы» вполне грамотны, и книга Алексашенко «Контрреволюция» показательна в этом смысле. Ее стоит прочитать левым активистам непременно, чтобы заглянуть, так сказать, на кухню противника. И процесс сверхцентрализации прописан там весьма наглядно.

Но всякие эшники и фээсбэшники лишь вишенка на торте. А реальный контроль над регионами достигается большими налогами «наверх», и дохлыми трансфертами «вниз» на основе мизерного МРОТ. Чтобы регионы лизали руку, не дающую помереть с голоду; и не думали о критике Кремля. Но хрен редьки не слаще. Карачун будет не так, так этак. Тогда фактически любое увеличение денег в экономике приводит к инфляции и девальвации в таких условиях. Вот и вся недолга.

Еще раз – если спрос бюджетников всей страны НЕ РАСТЕТ ПО ПРИЧИНЕ ВЫШЕОЗНАЧЕННОЙ НИЩЕТЫ - то и большинство инвестиций бессмысленно. Деньги в таких условиях не нужны экономике. А если и появляются, то и вызывают инфляцию. Ну, или нынешнее поднятие ключевой ставки для ее сдерживания, и что в лоб, что по лбу. И нечего даже пар переводить на Набиуллину. Оная такой же кнопкодав и дурилка картонная, как и все чиновники и депутаты, обслуживающие систему. А если драться с самой системой – надо смотреть в сторону сегуна, создавшего губительный тоталитаризм. То есть, в сторону президентской администрации.

Ан нет, «профессионалы» Пронько и иже с ними с наигранным энтузиазмом бросаются на следствие в виде кредитно-денежной политики, и весьма боязно занимаются причиной в виде бюджетно-налоговой политики. Но в нынешних условиях хоть снижай ставку, да с угрозой отмены трансфертов свыше десятипроцентного дефицита регионального бюджета, поэтому даже такие кредиты под вопросом; хоть смягчай количественно; короче, хоть скачи на метле, размахивая ведьминой клюкой, все прахом.

Идиотизм невостребованной, но продолжающей пухнуть кубышки точно также отсюда. В таких дебильных условиях даже обыкновенное удержание рубля по продаже валюты может вызвать инфляцию. Ан нет, видите ли, это Черчилль гадит санкциями; а путинский режим в белом и пушистом.

Кстати, Глазьев отличается лишь тем и, если его критику перевести на русский язык, что предлагается надувать индустриальный пузырь низкой ставкой, и наподобие долгостроя Советского Союза. По крайней мере, натуральные активы не исчезнут в офшорах. Ну, можно и так. Хотя тоже паллиатив.

Следовательно, вся эта истерия только насчет повышения ключевой ставки вызывает недоумение, мягко говоря. А базовые вопросы по налогам и МРОТ – что, вообще никак?!.. Боязно, что сразу по голове настучат из администрации?!.. Тогда очень похоже на возню банкетных оппозиционеров в модных костюмчиках. Даже как-то не по-мужски, когда нашли девочку для битья вместо мальчика. Ей, конечно, все равно по такому окладу, а все ж неприлично. Но главное, народное возмущение уводится в сторону типа пара в свисток, и когда болтают о следствиях, забывая причину.

Нет уж, надо биться денно и нощно именно за нормальные налоги и высокий МРОТ, отсутствие которых и является первопричиной происходящего. Только так и никак иначе.

***

Сверхцентрализация вознесла Путина, когда была к месту и времени – она же и угробит, когда изжила самое себя, и стала не к месту, и не ко времени. Сейчас вопрос не в тоталитаризме, которого хоть ложкой ешь - а в демократии, необходимой, как вода в пустыне. Все то же диалектическое отрицание отрицания налицо, и против научного закона не попрешь. А что такое демократия на нынешнем этапе исторического развития?.. Это социалистическая революция, и ничто иное.

Но отсюда и все остальное. Только социалистическая революция создаст и нормальные налоги, и нормальный МРОТ, и нормальный спрос, и нормальные инвестиции с крепким рублем, и низкую ключевую ставку. Одно взаимосвязано с другим накрепко.

И суть этого короткого, но актуального текста в следующем. Товарищи, не обольщайтесь ни то что нынешней шумихой, а даже сменой министра финансов или председателя Центробанка. Какие бы Пронько ни возмущались и ни красовались своим негодованием, и какие бы даже модные Глазьевы ни заводили рака за камень, все это мылом по голой жопе. Это старый прием буржуазии для успокоения масс, когда жертвуют одним или двумя самураями ради сохранения всей системы. Собственно, «разделение властей» и предназначено для этого.

А надо держать твердый курс на социалистическую революцию. Автор склоняется все более к точке зрения, что и социал-демократический период уже не нужен. Лавина сдвинулась с места, чему повышение ставки как раз явный признак; только пока не все понимают это. Думают, что рутинная работа. А скорее всего – начало конца.