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Московский листок

История с инновацией

Опубликовано 28.03.2021 в разделе комментариев 0

мединский история
История с инновацией

Министерство просвещения одобрило учебник истории под редакцией помощника президента России, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского. Ранее Мединский рассказал, что новая линейка школьных учебников — это инновационный подход к изучению истории в школе.

***

А может, ну его, инновационный подход в истории?

Я б вообще за инновации в школьном образовании наказывал, суток на пятнадцать, как за мелкое хулиганство.

В школе изучают в основном фундаментальные вещи, которые не меняются. Арифметика, физика, химия - что там может меняться? Таблица умножения, что ли?

Тем более - история. Глобальные открытия в этой дисциплине случаются крайне редко, зато трактовки всем известных событий меняются на противоположные со скоростью флюгера. "Оказался наш отец не отцом а сукою". А потом закон о клевете на ветеранов. Но Верховный главнокомандующий тоже ведь ветеран, правда?

Ленин вождь мирового пролетариата или германский шпион из пломбированного вагона? Декабристы разбудили Герцена или застрелили Милорадовича? Александр Невский защитил Русь от псов-рыцарей или сдал ее монголам? Народовольцы герои-революционеры или террористы?

А вообще школьное образование - это то, что делает нас единым народом. От Смоленска до Владивостока дети учатся по одним и тем же учебникам, примерно одному и тому же. "Жи-ши" пишется с буквой "И" в любой точке страны и в любое время. Москву основал Юрий Долгорукий, а Пушкина убил Дантес.

А когда мой внук с подлинным изумлением говорит: "Как Пушкина убили?!" Я начинаю думать о том, что учителей-новаторов нужно сечь прилюдно.

Понимаете? Если школа не учит примерно одному и тому же в течение десятилетий, то я - советский человек, мой сын россиянец, а внук вообще вольноопределяющийся. 

Это очень заметно, например, когда брат с сестрой волей новообразованных границ становятся иногстранцами по отношению друг к другу. И их дети уже начинают плохо понимать друг друга. У нас "Пушкин наше все", у нас Мазепа предатель, а на Украине он герой и вообще на банкноте в 10 гривен. И "ихнее все" в лучшем случае Тарас Шевченко. У нас воссоединение Украины с Россией, а у них - оккупация. То есть о едином народе даже говорить нечего, хотя - кровные родственники.

А теперь представим, что у нас история с инновацией, и где-нибудь в Брянске Великая октябрьская социалистическая революция, а в Костроме уже "кровавый большевистский переворот". В Москве победа в Великой отечественной войне, а во Владивостоке больше над Японией. В Нижнем Новогороде Мамаево побоище, а Казани немного не так...

В общем, единая ткань народа распадается на лоскутное одеяло. Незаметно. Но уже не сошьешь...

А.Б.



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