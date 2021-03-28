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Московский листок

"Скопинский маньяк" с деньгами был бы уважаемым членом общества

Опубликовано 28.03.2021 автором Дмитрий Якушев в разделе комментариев 0

суд закон
"Скопинский маньяк" с деньгами был бы уважаемым членом общества

Ксения Собчак сняла большой сюжет с участием вышедшего на свободу Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк». Тут же поднялась буря, вылезли моралисты, считающие, что показывать «скопинского маньяка» - аморально. А, почему собственно? 

Во-первых, конечно, ничего аморального в данной работе Собчак нет. Общество имеет право знать и понимать, с чем имеет дело, а Собчак сделала для этого хорошую журналистскую работу. Во-вторых, а с чем, собственно, мы имеем дело, в чем правда, которой не признает ни один моралист. 

Давайте посмотрим, что такого сделал Мохов? Выкопал под гаражом подвал, в которой поместил двух девушек, доверчиво севших к нему в машину. По сути, Мохов организовал себе гарем, в который спускался отдохнуть душой и телом. При этом к девушкам он относился в целом неплохо, не бил, не калечил, кормил, одевал, заботился о досуге насколько это возможно. При освобождении девушки не выглядели сломленными, изможденными или затравленными.

Всё это не оправдывает Мохова, который вполне заслужил свой срок. Но давайте скажем честно, у Мохова просто не было денег на легальный гарем. Сегодня на Северном Кавказе не трудно найти историю, когда девочку сразу после школы (или даже в старших классах) выдают за «деда» лет пятидесяти, шестидесяти и он её запирает в доме в качестве второй, третьей или четвертой жены. Желание девочки понятно не спрашивают, за неё решают родители. Результат тот же, что и в случае со «скопинским маньяком», девочки насильственно лишаются свободы и принуждаются быть игрушками пожилого сластолюбца. Только теперь всё законно, а держатель гарема не маньяк, а уважаемый член общества. Разве не так?



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