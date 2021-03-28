Казахстан теряет остатки суверенитета и оказывается под внешним управлением Запада

Новые кабальные кредиты со стороны международных финансовых институтов, тотальная и окончательная приватизация оставшихся государственных активов в интересах западных корпораций становятся составной частью проводимого курса по геополитическому развороту Казахстана в сторону США.

Благоприятной почвой для этого становится полный провал выстроенной Назарбаевым за 30 лет сырьевой модели экономики, которая трещит и разваливается на глазах. Несмотря на победные реляции придворных пропагандистов о росте казахстанского ВВП в период пандемии на 4,5%, ситуация оказалась просто катастрофической.



Так, по данным экономиста Айман Турыскан на самом деле ВВП республики долларовом выражении просел за 2020 год на 30%, а в результате карантинных мер в прошлом году в бюджете из-за недополучения налогов образовалась дыра в 65%.

И при корректировке бюджета прошлого года, и при подготовке проекта на 2021-ый случилась интересная перебранка между председателем Нацбанка и министром национальной экономики, после того как чиновники правительства потребовали увеличить до 6-ти триллионов тенге (14 миллиардов 250 миллионов долларов) транш из Национального накопительного фонда. Как известно ранее ежегодный транш в течение трех лет из Нацфонда был зафиксирован на отметке 2 триллиона 300 миллиардов тенге (5 миллиардов 520 миллионов долларов). Это было продиктовано тем, что средства в кубышке иссякают из-за сокращения поступлений валютной выручки.

В тот момент глава Нацбанка Ерболат Досаев заявил, что ведомство не может увеличить транш до 6-ти триллионов ежегодно, так как в уставных документах Нацфонда прописано, что неснижаемый остаток активов не должен быть ниже 30% от размера ВВП. И тогда правительство спасло от нарушения устава фонда только то, что сам этот ВВП основательно просел. Но проблема оказалась более серьезной, так как взять из Нацфонда оказалось просто невозможно не только из-за бумажных запретов, а потому, что там ничего уже не было.

Потом правительство попыталось использовать средства Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) для покрытия внутреннего долга, но в итоге, столкнувшись с негативной реакцией в обществе, Касым-Жомарт Токаев взял кредит в полтора миллиарда евро у Азиатского банка развития и под эгидой Международного банка реконструкции и развития (МБРР) как раз для пополнения сдувшегося республиканского бюджета.



«Миллиард евро из этого кредита идет по линии министерства национальной экономики, а оставшиеся пятьсот миллионов долларов по линии министерства сельского хозяйства. Но условия, которые просто драконовские, таковы, что в течение десяти лет мы даже кашлять или чихать будем только по разрешению», — считает экономист Айман Турыскан.



Сам документ, регламентирующий выдачу кредита, предполагает полный уход от суверенного управления страной под тотальный контроль на ежеквартальной основе внешних кураторов в лице Азиатского банка, МБРР и Международного валютного фонда (МВФ). То есть, правительству не дадут следующий транш для пополнения бюджета, если оно не выполнит условия проведения жестких неолиберальных реформ и тотальной приватизации.



При этом кредиторы могут в рамках соглашения вносить новые пункты, в том числе, требовать продажи земель сельскохозяйственного назначения. Получается, что аналогия с Украиной полная, тем более, что две трети добывающего сектора также находится в руках американских и европейских добывающих компаний как по доли участия в добыче на крупнейших месторождениях нефти и газа, так и по условиям раздела продукции.

Для контроля над деятельностью президента и правительства и был создан в октябре прошлого года Высший совет по реформам формально под руководством Касым-Жомарта Токаева, но в действительности являющийся инструментом внешнего управления. Так заместителем председателя поставлен сэр Сума Чакрабарти, в прошлом, кстати, глава ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития), который одновременно является и советником президента РК.

До этого мы уже писали в материале о создаваемой властями новой национал-либеральной партии, лидеры которой встречались в августе прошлого года в Киеве с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, возглавлявшим тогда украинский Нацсовет по реформам. После визита казахстанцев, Мишико упомянул, что с ними были достигнуты договоренности о создании международного центра его имени в одном из казахстанских университетов, а также о сотрудничестве его совета и аналогичной структуры в Казахстане.



После этой встречи с Михаилом Саакашвили, организованной послом в Украине Дарханом Калетаевым, и появился этот казахстанский Высший совет по реформам, полностью срисованный с украинского варианта. Примечательно, что его реальный глава Сума Чакрабарти стал одновременно и советником по реформам при президенте соседнего Узбекистана Шавкате Мирзиёеве. Совпадение? Не думаю, так как Сума Чакрабарти ставленник МВФ и Вашингтона.



Запад навязывает Казахстану и Узбекистану свою неолиберальную экономическую модель, которая подразумевает полный контроль и внешнее управление как через приватизацию стратегических предприятий и государственных активов транснациональными корпорациями, так и через различные структуры типа Высшего совета по реформам, которые выполняют роль комиссаров, следящих за правильностью и своевременностью проводимых «реформ».

Еще одной такой структурой американского внешнего контроля и влияния становится «Центральноазиатское инвестиционное партнёрство» с участием представителей правительств Казахстана, Узбекистана и США, которое появилась в рамках формата С5+1 в январе этого года. Формально это объединение направлено на привлечение американских капиталов в различные отрасли экономики двух республик и премьер-министр РК Аскар Мамин даже провел переговоры 8 января в Нур-Султане (Целиноград) с главным исполнительным директором Финансовой корпорации международного развития США (DFC) Адамом Болером.



«Посредством данной инициативы Финансовая корпорация международного развития США (DFC), Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана и Международный финансовый центр «Астана», действующий в интересах правительства Казахстана, приложат все усилия для привлечения не менее 1 миллиарда долларов в течение пяти лет для поддержки проектов, способствующих росту частного сектора и расширению экономических связей в Центральной Азии и в регионе в целом», – отмечается в заявлении сторон.



Однако на самом деле это лишь верхушка айсберга и прикрытие для более масштабных капиталовложений в различные транспортные и энергетические проекты и маршруты, направленные в обход России и Китая. Например, тот же железнодорожный маршрут в Пакистан через Афганистан по линии «Мазари-Шариф – Кабул-Пешавар» финансируется при участии всё той же Финансовой корпорации международного развития США (DFC)



Кроме этого, следом была создана еще одна площадка — «Соглашение по торговле и инвестициям США и Центральной Азии» (TIFA) для привлечения западных капиталов с целью участия в процессах приватизации в Узбекистане и укрепления позиций американских компаний в регионе. Получается, что на прицеле Вашингтона находятся два главных объекта в регионе – Нур-Султан и Ташкент, и если Узбекистан только в начале пути по экономическому и финансовому закабалению, то Казахстан уже давно находится в зависимости, которая превращается в политическую.



Это явно просматривается в «Национальном плане развития страны до 2025 года» Касым-Жомарта Токаева, который на самом деле является продолжением прежней программы Нурсултана Назарбаева «Сто шагов» и является повторением либеральных заклинаний о том, что правящая элита доведет до конца разгосударствление, приватизацию и дерегуляцию, радикально сократит квазигосударственный сектор и отдаст все в рынок. По сути это означает клятвенные заверения в том, что все активы окажутся в карманах правильных американских и европейских инвесторов, а не каких-то там москалей.

Плюс и «лидеру нации» и второму президенту будет всегда легче ссылаться на переговорах с российским правительством на то, что они де не контролируют экономику, а все ведущие флагманы индустрии и добывающей промышленности находятся в иностранной собственности, поэтому и форсированную интеграцию произвести невозможно и заставить западных хозяев работать по правилам ЕАЭС нет никакой возможности. Очень удобная такая позиция находиться в роли приказчика зарубежных компаний, ни за что не отвечая.



Правда Касым-Жомарт Токаев мечтает нарастить до 2025 года объем прямых иностранных инвестиций до 30 млрд долларов при том, что международная инвестиционная нетто-позиция Казахстана уже составила минус 67,6 млрд долларов. Как это он собирается преодолеть данную диспропорцию непонятно. На данный момент в Казахстан уже вложено иностранных инвестиций на сумму 165 млрд долларов, при этом из страны в прошлом году вывезено в качестве прибылей 13,4 млрд долларов, а сальдо платежного баланса ушло в минус на 5,9 млрд.



Казахстан по уши в долгах, не может самостоятельно формировать бюджет и идет дальше по пути еще большего увеличения внешних обязательств перед МБРР, МВФ, Вашингтоном, теряя остатки суверенитета и оказываясь под внешним управлением Запада. Поэтому правящей элите и понадобилась на этом фоне раскрутка казахского национализма и кампания по отмене официального статуса русского языка, чтобы через призму государственной националистической идеологии и процесс украинизации оправдать свой геополитический поворот в сторону США.