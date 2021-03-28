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Московский листок

Немецкий танкист, венский художник...

Опубликовано 28.03.2021 в разделе комментариев 0

фашизм гитлер
Немецкий танкист, венский художник...

Мне навязчиво лезет реклама под лаконичным названием "Танкисту" от некой "творческой мастерской Алексея Карамазова". 

Ну лезет и лезет, если не открывать, то скоро "умная реклама" Яндекса переключится на что-то другое. Но меня заинтересовала картинка.

 

Танкист, конечно, хорош. Но как-то вспоминается фраза баниониса из "Мертвого сезона" в ответ на вопрос, где он служил в войну: "Ну я же не в нашей армии служил"...

В каталоге значится как "бюст немецкого танкиста". Но очень напоминает не самого резульативного, но самого раскрученного танкового аса Рейха Михаэля Виттмана. В битве под Прохоровкой Михаэль Виттман записал на свой счёт не менее 100 советских танков и самоходных орудий. После окончания битвы под Курском, Виттман смог встретиться с Гитлером лично, получив от фюрера рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами...

Наверно, хороший будет подарок военному, особенно танкисту, чей дед горез в танке под Прохоровкой... Ну или военному прокурору тоже ничего подарок.

Нет, есть там и портреты советских танкистов, и прочих военных, и даже портрет Путина - тоже танкист, наверно. 

Ну просто вылитый... С учетом вариаций и модернизаций. Хороший подарок, особенно руководителю госучреждения. Ну и особо никаких уточнений не нужно, ясно же, чей портрет. Как с "бюстом танкиста".

Может, скоро "умная реклама" Яндекса вынесет и "портрет венского художника"? Ну хоть и вот этот.

Хороший портрет, и художник интересный...

А.Б.



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