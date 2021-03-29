О Лукашенко и успехах Израиля

По итогам выходных.

Лукашенко - наглым идиотам

25 марта Посольство США в Белоруссии поздравило с праздником не весь народ Белоруссии (для которого 25 марта является не праздником, а позором), а только тех в Белоруссии, кто поддерживает белорусскую оппозицию во главе с Тихановской. Эти отщепенцы Белоруссии действительно празднуют так называемый День Воли, то есть создание в 1918 году некоего белорусского правительства оккупировавшими Белоруссию немцами, которым важно было расчленить Россию.

Вот янки в пику и Лукшаенко, и настоящим белорусам заявили:

«Заявление Посольства США

25 марта 2021 г.

Посольство Соединенных Штатов Америки поздравляет всех белорусов с 103-й годовщиной провозглашения Белорусской народной республики в 1918 году. Хотя более века прошло с момента первого провозглашения государственности, последние события показывают, что борьба белорусов за свободу и демократию продолжается. В настоящее время тысячи белорусов всех возрастов публично требуют права определять судьбу своей страны. Многие платят высокую цену за попытку сделать свой голос услышанным, так как режим прибег к запугиванию, насилию и применению смертоносного оружия, чтобы удержаться у власти.

С 1991 года Конгресс США и каждая Президентская администрация неизменно поддерживали суверенитет независимой Беларуси. Акт о демократии в Беларуси 2004 года и несколько обновленных версий этого акта с тех пор оказали поддержку в укреплении демократии, прав человека, независимых СМИ и гражданского общества и были направлены на предотвращение коррупции и посягательств на институты демократии и прав человека. Акт о демократии, правах человека и суверенитете в Беларуси 2020 года сигнализирует о том, что обязательства США остаются сегодня так же актуальны, как и в 2004 году.

Соединенные Штаты поздравляют народ Беларуси с 25 марта и с нетерпением ждут того дня, когда белорусский народ сможет самостоятельно определять свое будущее».

И тут мне вспомнилось, что такое уже было В XVII веке турецкий султан Махмед IV послал запорожским казакам ультиматум, который на современном русском языке звучит так:

«Я, султан, сын Магомета, брат солнца и луны, внук и наместник божий, владелец царств — Македонского, Вавилонского, Иерусалимского, Великого и Малого Египта, царь над царями, властелин над властелинами, необыкновенный рыцарь, никем непобедимый, неотступный хранитель гроба Иисуса Христа, попечитель самого Бога, надежда и утешение мусульман, смущение и великий защитник христиан, — повелеваю вам, запорожские казаки, сдаться мне добровольно и без всякого сопротивления и меня вашими нападениями не заставлять беспокоить. Султан турецкий Махмуд IV».

И эти казаки ему ответили, опять-таки, в переводе на современный русский язык:

«Ты, султан, чёрт турецкий, и проклятого чёрта брат и товарищ, самого Люцифера секретарь. Какой ты к чёрту рыцарь, когда голой жопой ежа не убьёшь. Чёрт ты, высрана твоя морда. Не будешь ты, сукин ты сын, сынов христианских под собой иметь, твоего войска мы не боимся, землёй и водой будем биться с тобой, распроёб твою мать.

Вавилонский ты повар, Македонский колесник, Иерусалимский пивовар, Александрийский козолуп, Большого и Малого Египта свинопас, Армянский ворюга, Татарский сагайдак, Каменецкий палач, всего света и подсвета дурак, самого аспида внук и нашего хуя крюк. Свиная ты морда, кобылиная срака, мясницкая собака, некрещённый лоб, ну и мать твою ёб.

Вот так тебе запорожцы ответили, плюгавому. Не будешь ты даже свиней у христиан пасти. Этим кончаем, поскольку числа не знаем и календаря не имеем, месяц в небе, год в книге, а день такой у нас, какой и у вас, за это поцелуй в сраку нас!

Подписали: Кошевой атаман Иван Сирко со всем лагерем Запорожским».

Понятно, что Иван Сирко МГИМО не оканчивал и ему простительно, но мы же понимаем, что Лукашенко и белорусы обязаны вести себя «в культурных рамках», поэтому МИД Белоруссии ответил так (не буду выделять курсивом, поскольку само МИД выделило цитаты курсивом):

«Комментарий пресс-службы МИД в связи с заявлением Посольства США от 25 марта 2021 года:

26 марта 2021

В связи с заявлением Посольства США от 25 марта 2021 г. выражаем искреннюю признательность американской стороне за проявленную наконец-то готовность перевести двустороннюю риторику в конструктивное русло и за поздравление со значимой датой в истории нашей страны. Будем только приветствовать распространение данной практики и на государственные праздники.

Мы признаем свои ошибки и пользуемся случаем, чтобы принести извинения за отсутствие поздравлений с недавним 160-летием принятия Конституции Конфедеративных Штатов Америки, флаг которых по-прежнему дорог многим американцам. При этом движение BLM по всей стране насчитывает десятки миллионов участников.

К сожалению, сегодня американское общество глубоко расколото, как заявил Дж. Байден: «Я полностью сосредоточен на том, чтобы объединить Америку, объединить наш народ, объединить нашу нацию… Силы, разделяющие нас, очень глубоки и сильны… Давайте начнем сначала. Давайте начнем слушать друг друга, воспринимать друг друга, видеть друг друга»...

Мы также поддерживаем устремления американского народа к лучшему будущему – в этот день и каждый день! Поэтому считаем, что только подлинный инклюзивный диалог поможет американской нации объединиться в этот сложный момент истории. В качестве бескорыстного жеста доброй воли Беларусь, имея опыт площадки переговоров в рамках ТКГ («Трёхсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины»), готова предложить свои услуги в деле организации такого процесса. Мы окажем любое посильное содействие, в том числе с привлечением наших партнеров по интеграционным структурам.

Хотя прошло более двух веков с момента провозглашения независимости, последние события в США показывают, что борьба американцев за свободу все еще продолжается. В настоящее время сотни тысяч американцев всех возрастов публично требуют права определять судьбу своей страны. Многие платят высокую цену за попытку сделать свой голос услышанным, так как действующей администрации пришлось даже применить смертоносное оружие и застрелить несколько человек, чтобы удержаться у власти и закрепить итоги выборов.

Мы восхищаемся мужеством и решительностью американских героев, среди которых Дж. Ассандж, Э. Сноуден и Ч. Мэннинг, которые пожертвовали практически всем ради подлинной свободы и гармонии в американском обществе.

Беларусь вместе с американским народом с нетерпением ждет того дня, когда простой американец сможет свободно и беспрепятственно прогуливаться возле Капитолия.

Мы благодарны назначенному Послу США в Беларуси Дж. Фишер за неоценимую подсказку всему белорусскому народу, когда и каким образом нужно проводить выборы. Безусловно, наше белорусское примитивное и скудное мышление никогда бы не позволило нам самим решить этот вопрос. В знак неимоверной признательности МИД готов вне очереди принять заявку Ее Превосходительства на получение белорусского гражданства, чтобы включить ее в список избирателей и дать возможность участвовать в голосовании. Это же можно сделать и без гражданства на какой-нибудь признанной Дж. Фишер электронной платформе.

Мы не можем не отреагировать и на протянутую американской стороной руку помощи в проведении выборов. Такие достижения американской избирательной системы как голосование по почте и коллегия выборщиков вместо прямого волеизъявления могут быть востребованы и изучены белорусской стороной.

Глубоко проникшись вниманием США к судьбе Беларуси, в качестве ответного шага мы можем внести бескорыстный вклад в развитие сельского хозяйства Аляски и эффективное освоение ее земель. В этой связи готовы рассмотреть возможность совместного управления данной территорией.

Могли бы перебросить находящиеся в регионе белорусские строительные организации для передачи опыта и помощи жителям южных штатов в преодолении последствий природной стихии.

Искренне желаем всему американскому народу единства, а также не спотыкаясь подниматься вверх по лестнице американской мечты.

Надеемся, что позитивный тренд в наших отношениях сохранится и мы совместно подойдем к тому моменту, когда сможем с радостью встречать Шестой флот США у морских границ Беларуси!».

Сайт: http://mfa.gov.by/press/news_mfa/c0a42d93c8e9f4da.html

Особенно мне понравилось «не спотыкаясь подниматься» и про «Шестой флот США». Тонкий троллинг, думаю, что не все его поймут, но аналогов такого троллинга в мире ещё не было!

Ну и сравните этот ответ с ответом кремлёвских придурков: «Кто как обзывается, тот так и называется», - ответ детишек, которые не имеют доводов иным способом опровергнуть даваемую им кличку.

Вот и не хотелось бы, а приходится ещё раз повторить старый вопрос: «Если бы завтра были выборы президента России, и в бюллетенях были три кандидатуры – Путина, Лукшенко и Навального, - вы бы за кого голосовали: за Лукашенко или за Навального?».

Успехи Израиля в вакцинации

На входных мне пересказали восторги, распространяемые, скорее всего, самим Израилем:

«Даю Вам всем как информацию к размышлению интереснейший факт!

Израиль. Население страны – 9,2 млн человек. Привито от Коронавируса - 9 млн человек! Доля привитого населения (двумя прививками) составляет - 60%. Одной прививкой - привиты ВСЕ!!!

Что мы должны понять дальше: население Израиля прививалось тремя РАЗЛИЧНЫМИ типами вакцин! Пфайзер, Модерна, Астра-Зенека.

…Заболеваемость в стране - резко снизилась! Было: 3-4 тысячи заболевших в сутки, теперь: 200-300 человек!

В Израиле - все хорошо! Болезнь - резко прекратилась!»

А давайте возьмём из Интернета данные о заболеваемости и смертности в Израиле, и сами посмотрим на эти чудесные еврейские результаты.

В Израиле прививки начаты 20 декабря 2020 года:

На 30 ноября – заболевших – 336104; умерших -2864.

На 31 декабря – заболевших – 423262; умерших -3325.

За декабрь заболевших – 87158, в сутки – 2812; умерших – 461, в сутки – 15.

На 31 января – заболевших – 643006; умерших – 4786.

За январь заболевших – 219744, в сутки – 7089; умерших – 1461, в сутки – 47.

На 28 февраля – заболевших – 774479; умерших -5738.

За февраль заболевших – 131473, в сутки – 4695; умерших – 952, в сутки – 34.

На 20 марта 2021 заболевших – 827199; умерших – 6082.

За 20 дней марта 2021 года заболевших – 52720, в сутки – 2636; умерших – 344, в сутки – 17.

Как видите, после начала стахановцами медицины Израиля прививочной кампании в конце декабря 2020 года, в январе 2021 года заболеваемость и смертность выросли ВТРОЕ, в феврале заболеваемость и смертность были всё ещё ВДВОЕ выше, и только в марте начали снижаться до уровня заболеваемости в допрививочном декабре.

То есть в Израиле передовики прививочной кампании в январе и феврале убили всех слабых евреев, и поэтому к марту остались более-менее здоровые – выдержавшие и карантин, и вакцину, - в связи с чем удалось так-сяк довести показатели сезонного ОРВИ до показателей на начало идиотизма, прошу прощения, на начало вакцинации.

Ну и результат этого эксперимента – все виды вакцины помогают не заболеть ОРВИ как мёртвому припарки, вернее, как жижа из ближайшей лужи.