"Фитиль" помог...

Пару недель назад я написал небольшую заметку «И Фитиль сперли». О том, что раньше у меня все больше крали «Фарс-мажор», а теперь вот сперли кадры из моего старого фитилевского сюжета «Азовская бяка». Случайно включил телевизор, что делаю крайне редко, и вдруг увидел на экране соседского младенца, которого я снимал вот для этого «Фитиля» тридцать с лишним лет назад. И другие до боли знакомые кадры. Повезло.

Плагиатор – канал ОТР, передача «Среда обитания», сюжет про детское питание. Причем мой-то сюжет был о плохом качестве этого питания, а тут наоборот - довольно серенькая джинса, то есть плохо скрытая реклама: «На производстве детского питания всё перерабатываемое сырье только высшей категории, оно проходит проверку качества в лаборатории, бла-бла-бла…».

Впрочем, даже будь этот сюжет гениальным, что на сегодняшнем ТВ редкость, красть чужие кадры все равно плохо и незаконно.

На заметку канал ОТР, возглавляемый Анатолием Лысенко, никак не отреагировал - вот еще! - так что пришлось направить означенному тов. Лысенко претензию. Цитирую, может кому пригодится.





«Генеральному директору некоммерческой организации

«Общественное телевидение России»

Анатолию Лысенко

1 февраля 2021 в программе «Из чего на самом деле производят детское питание» цикла «Среда обитания» c 10.38 по 10.49 без моего разрешения и без ссылок на источник были использованы кадры из моего документального сюжета «Азовская бяка», «Фитиль» №319, выпуск 1989 года. Использование данного контента является незаконным, так как осуществляется без моего разрешения и без указания имени автора.

В соответствии со ст. 1259 ГК РФ использованный в программе фрагмент является объектом авторского права. Мне, как автору произведения, принадлежат исключительные права на его использование. Согласно п.1 ст. 1229 ГК РФ: «Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя».

В случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации. Оборудование, прочие устройства и материалы, главным образом используемые или предназначенные для совершения нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя».

В соответствии со ст. 1253 ГК РФ «Если юридическое лицо неоднократно или грубо нарушает исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, суд может в соответствии с пунктом 2 статьи 61 настоящего Кодекса принять решение о ликвидации такого юридического лица».

Согласно ст. 1301 ГК РФ: «В случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации».

Прошу прекратить размещение данного контента на сайте ОТР, на YouTube и в других местах, и не допускать этого впредь.

Также оставляю за собой право обратиться в компетентные органы по вопросу привлечения Вас к административной ответственности в соответствии со статьей 7.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях и к уголовной ответственности в соответствии со статьей 146 Уголовного кодекса РФ.

Владимир Гречанинов

24 марта 2021». Конец цитаты.



А дальше произошло следующее. Судиться плагиаторы с ОТР со мной не захотели, а контрафактные программы из интернета быстренько убрали и они теперь недоступны. Как написали бы раньше - "Фитиль" помог". Хотя на самом деле, просто скрыли, так сказать, следы преступления, тем самым подтвердив факт кражи. И – молчок, будто ничего такого и не было.

Но оно, коллеги, было, запись имеется, так что хотя бы извиниться не помешало бы. Не находите? Хотя бы потому, что ст. 146 пока никто не отменял.