Вывод миллиардов при нынешней власти погубит народ

Тот кто следит за жизнью России тот понимает, что никакого развития нет. Уцепились за вакцину и на этом чиновники хотят убедить народ, что Россия даже при пандемии наращивает производство. Ни в одной отрасли никакого прогресса нет. Читатель либеральных взглядов скажет, что есть прогресс в сельском хозяйстве и в армии. Ни там, ни там прогресса нет, кругом отставание и ложь. По сельскому хозяйству я писал раньше, закупаем очень много продуктов питания не самого лучшего качества. Не всё хорошо и в армии. Только по госзакупкам возбуждено 120 уголовных дел. А это значит ушли миллиарды. И вот как бы ФНС подводит итог. "Российские граждане контролируют за бугром 700 тысяч финансовых счетов по всему миру на 180 миллиардов долларов. А кто эти граждане думаю народу известно? Читатель, вам это о чём - то говорит? Деньги выводят те, кто торгует сырьём. Поэтому по дороге из Берлина в Москву теряется по 18 миллиардов долларов. Торгуют частные компании. Почему бы это не передать государству с твёрдой зарплатой? Мне сложно понять и я вообще не понимаю, почему президент не принимает мер? Миллиарды российских долларов спокойно без суеты остаются за бугром у наших врагов. Но ведь они могут быть использованы против России. Война информационная на какие средства идёт в России? Ни США, ни Англия своих денег не тратит, им хватает тех, которые переводятся из России. Но надо же быть дураком, чтобы таким образом финансировать не коммерческие структуры.

Сейчас одной из главных проблем для народа, выиграть выборы. Что значит выиграть? Свалить единоросов. На митинги мы не пойдём нет лидера, который бы объединил нищих. Выйдем не организованной публикой нас задержат фашиствующая группировка президента, которую на днях поздравлял президент. Выход один. Многие, которые ранее поддерживали коммунистов либо не пойдут на выборы, либо проголосуют за партию власти. Она поддерживает мир. Но скоро мир треснет, Украина готовится основательно к войне с Россией. Кто будет погибать? Олигархи, чиновники, их детки? Нет погибать будут нищие, которые в мирное время содержат в королевских условиях весь чиновничий аппарат. Надо голосовать за Справедливую Россию, которая объединилась с двумя партиями и за Жириновского. Почему я так планирую, потому что на этих выборах задача одна, свалить партию власти. Миронов, Зюганов, Жириновский могут организовать коалицию и голосовать за народные законы. Это послужит решению проблемы на выборах в 2024 году. Тогда уж точно он не пройдёт и обнуление не поможет. Стране нужен образованный хозяйственник. Иначе нас сожрут. В нынешних условиях президент может пойти на выборы в 2024 году. Вот почитайте что он говорит журналисту.

А.Колесников на пресс - конференции спросил президента на счёт истории с Конституцией. Многие считают, что всё затевалось для того, чтобы в конце обсуждения записать обнуление? Ответ президента: "У меня есть одно универсальное правило. Отвечая на этот вопрос, нужно понимать, пойдёт что - то, то, что мы делаем, на благо страны или нет. Если не пойдёт, то не стоит, а если пойдёт, то стоит делать. Я для себя ещё не принял решение, пойду я, не пойду на выборы в 2024 году. Но что касается стабильного развития страны, это многого стоит. Но формально это решение от народа есть. Делать это, не делать посмотрю".Эту не складную речь я записал без изменений. И это говорил президент. И что же он сделал на благо страны? Провёл Олимпиаду, построил мост. Сколько украли на строительстве этих объектов? Мне от этих объектов лучше не стало. Наоборот хуже, потому что потрачены миллиарды, ради пиара самого. Крымчане уже проявляют недовольство за присоединение к России. Большинство предприятий переходит в частные руки товарищей главы. Скоро и крымчане окажутся квартирантами на своей территории.

Что стоит фраза "но формально это решение от народа есть". Значит решение народа на счёт выборов именно В.Путина в 2024 году он считает формальным. Всё будет зависеть от его решения. Если он решится избираться на пожизненный срок, то избирётся. И народ тут не при чём. Воспринимайте, граждане избиратели, как и что говорит президент. Может поумнеете хотя бы перед выборами? Практически с зарплатой и пенсиями рабочему человеку, пенсионеру власть ничего не решает. Индексация на 3,6 % или даже на 6 % ничего не даёт. Это копейки, которые съедает ЖКХ и системный рост цен. Власть просто пудрит мозги нашему народу, а сами получают миллионы. Когда - нибудь до нас дойдёт это издевательство? С утра пораньше слушал С.Миронова. Он очень хорошо представляет будущее объединённой партии. На ближайшей конференции они выработают единую программу действий не только на выборах, но и на длительную перспективу. Думаю, что у них получится. Партия значительно увеличила ряды а значит будет больше сторонников. Он предлагает принять законы по поддержке одиноких матерей с детьми от которых сбежали мужья и не платят алименты. Предложение заслуживает особого внимания и принятия закона. Нужно повысить МРОТ до 31 тысячи рублей и ликвидировать бедность. Надо поддержать объединённую партию на выборах, партию власти мы уже ощутили на собственной шкуре и она изменить свою политику уже не в состоянии если бы даже Медведев или Володин захотели.

На выборах в Госдуму ЦИК допустит ещё несколько партий. Народ не интересующийся политикой подумает о том, чтобы навредить партии власти проголосует за новую партию. Новые партии не наберут и 5 % голосов и останутся на задворках. Однако часть голосов избирателей просто пропадут в пустоте. Этого и добивается партия власти. Новые партии допущенные на выборы будут играть главную роль на победу единоросов. Надо голосовать за те партии, которые формируют Госдуму без партии власти. Чем больше они наберут голосов, тем меньше власти останется у единоросов.

Давайте кратко оценим действия партии власти. Доходы россиян с 2013 года снизились на 10%, а рубль обвалился в два раза. Доллар стоил 33 рубля сейчас 73. В два раза и обнищало население. Это только народ, а чиновники и просто воры только за 2020 год обогатились на 63 миллиардов рублей. Вот так мы и живём, кто - то живёт, а кто - то выживает. И главное нет перспективы для рабочего человека. Мы сами не хотим изменить жизнь. А для изменения не надо идти на баррикады, громить офисы чиновников - воров, надо просто всем без исключения сходить на выборы и проголосовать головой. Есть люди которые не могут определиться, а выборы это очень важное мероприятие для народа и страны. Пойдите к соседу к рабочему, который работает в коллективе, там ведь разбирают по косточкам каждого чиновника и они знают за кого голосовать. Думайте, сравнивайте и принимайте правильные решения.