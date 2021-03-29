Рогозин готовится на вылет? На Луну или из Роскосмоса?

В «Роскосмосе» назвали выдумками сообщения о смене руководства госкорпорации, сообщает «Интерфакс». «Работаем в штатном режиме, скоро пуск — 9 апреля. Нет времени на досужие слухи и выдумки»,— заявили в пресс-службе «Роскосмоса».

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И то сказать - глупость какая-то. Как может Рогозин покинуть Роскосмос, пока его нога не ступила на Луну?

Сейчас знающие люди говорят, что Рогозин должен возглавить первую экспедицию на естественный спутник земли, и оттуда объявить себя преемником Путина.

Правда, произойдет это не очень скоро - пока еще не готова тяжелая ракета достаточной грузоподъемности, чтобы доставить на Луну Дмитрия Олеговича. Но уже готовится запуск лунной автоматической станции Луна-25, как вы поняли из порядкового номера, полетит она в 2025 году, уже после очередных выборов Путина.

Луна-25 полетит пока на "Союзе", ее специально сделали полегче. Она спустится возле южного полюса Луны и найдет там воду, чтобы Дмитрий Олегович после своего прилунения мог попить воды. Потом пойдут станции Луна-26, Луна-27 - и так до следующего выборного года. После чего Дмитрий Олегович взлетит и спустится на землю, овеянный славой и возьмет бразды.

Сейчас же главное, чтобы американцы не успели раньше, и не послали на Луну Навального.

А.Б.