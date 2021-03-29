Совет станции Игоревская берёт спасение посёлка в свои руки

27 марта в посёлке ст. Игоревская прошёл сход граждан. Также в мероприятии приняли участие коммунисты из организаций «Рабочий контроль» и «Рабочий компас-ОКП».

Причина недовольства жителей посёлка достаточно проста. В результате акта рейдерства, осуществлённого при попустительстве областных властей, ООО «Игоревский завод древесностружечных плит» (Русский ламинат) был захвачен ООО «Кроношпан ГМХ».

ООО «Кроношпан» остановил производство и уволил всех работников (причём, с многомесячными долгами по зарплате и компенсациям ). Нарушение прав работников было зафиксировано трудинспекцией и СК. Однако нарушенные права до сих пор (прошёл уже год) не восстановлены. Отметим, что по закону о банкротстве, в случае банкротства градообразующего предприятия, местные власти должны следить за соблюдением интересов работников. Тут же губернатор не сделал по своей инициативе ровно ничего.

Только после открытого письма инициативной группы губернатору Смоленской области было публично обещано открытие швейного цеха. Обучение прошли 18 человек. Отметим, что работу потеряли 600 человек, и трудоустройство 18, даже если бы оно состоялось, не сильно улучшило бы социальную ситуацию. Но и оно не состоялось. Швейный цех так и не открыли.

Также после неоднократных обращений инициативной группы были организованы, а затем продлены, общественные работы. Однако трудоустройство 60-100 человек (в разные периоды), да ещё временное, да ещё и на минималку, не решило социальной проблемы.

В настоящее время «Кроношпан» вроде бы собирается запустить производство. Однако, по данным работников, на него будет принято около 40 человек (опять же вместо прежних 600), причём, каждого из этих 40 заставят работать минимум за троих. Кроме этого фирма «Кроношпан» планирует достаточно странные технические решения. К примеру, отказаться от функционирования котельной, и запустить обогрев цеха горячим воздухом из-под пресса. Стоит отметить, что данный воздух содержит формальдегид (не самое полезное для здоровья человека вещество). Раньше он шёл не на обогрев цеха, а в очистные сооружения.

Понятно, что для посёлка такое является социальной катастрофой. В результате жители решили взять свою судьбу и спасение посёлка в свои руки. В соответствии с федеральным законом «О местном самоуправлении» был создан совет посёлка. Цель совета — разработка плана выхода из кризисной ситуации, возобновление работы предприятия в ближайшее время, принятие иных мер, жизненно необходимых для спасения посёлка.

В настоящее время Пленум ЦК РКРП КПСС отправил письмо поддержки в адрес совета. Редакция «Рабочего компаса» также призывает все организации, действующие в интересах рабочего класса, поддержать данный пример солидарности. Публично выразить поддержку Игоревскому совету, а также отправить ноту протеста губернатору, чьё попустительство (и как мы подозреваем, маленький скромный бизнес) довели людей до катастрофической ситуации.