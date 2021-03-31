Находку чем-то травят

В портовом городе Находка, что в Приморском крае уже несколько дней в воздухе присутствует резкий химический запах. Местные жители из-за запаха испытывают головные боли, а у астматиков участились приступы. В нескольких дошкольных учреждениях воспитатели отменили уличные прогулки.

Причина возникновения едкого запаха точно неизвестна.

Находка портовый город, который и без химических запахов уже несколько последних лет задыхается от угольной пыли, разносимой с угольных терминалов. Весь последний год жители города безуспешно сражаются с краевыми властями, разрешившими бизнесменам из соседнего Китая строительство в окрестностях города завода химических удобрений, что по мнению местного населения окончательно уничтожит экологию, превратив Находку, которая еще десяток лет назад считалась одним из самых экологичных городов не только Приморья, но и всего Дальнего Востока в химический могильник. Но мнение жителей мало интересует приморского губернатора, когда вопрос идет о выгодном бизнесе, ведь бывший приморец уже давно не приморец, вместо патриотизма и любви к родному краю в его душе заняли калькулятор и огромное бабло-хранилище.

Теперь к страданиям находкинцев еще и химия в воздухе добавилась.

Горожане обратились в МЧС России, но спасатели вместо реальных действий переадресовали их жалобу городскому голове, а тот бездействует, откровенно не замечая происходящее. Ведь нынешний мэр Находки ставленник нынешнего губернатора с теми же запросами и интересами.

При этом ситуация все больше становится похожа на ЧС экологического характера.

Что может сподвигнуть приморских чиновников на разрешение ситуации? Пинок от президента? Или массовый мор местного населения? Боюсь, что у второго варианта значительно больше шансов, чем у первого…

Ответа нет до сих пор, а ситуация не меняется в лучшую сторону.