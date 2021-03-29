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Московский листок

Спасти рядового Янкаускаса: один-то за всех, а все?..

Опубликовано 29.03.2021 в разделе комментариев 0

суд закон
Спасти рядового Янкаускаса: один-то за всех, а все?..

Если у кого-то возникают сомнения, что вся значимая политика в Москве перемещается на муниципальный уровень, где очень сложно все зарегулировать и довольно трудно давить сразу на всех - вот, внимательно прочтите и задумайтесь.

Независимые московские депутаты поддержали своего коллегу Константина Янкаускаса из муниципального совета Зюзино, и дали за него личное поручительство в суде по продлению домашнего ареста.

Всего за Константина поручились 34 депутата:

Муниципальные депутаты от Штаб Зюзино Александр Замятин, Антон Гришин, Михаил Иванов, Юрий Самгин, Борис Гурылев и Алексей Лукьяненко.

Депутаты Мосгордумы Михаил Тимонов и Любовь Никитина.

Главы муниципальных округов Илья Яшин (Красносельский район), Андрей Морев (Якиманка), Елена Русакова (Гагариснкий), Александр Гагарин (Тропарево-Никулино) и Анна Лукьянова (Хамовники).

Муниципальные депутаты Левон Смирнов (Академический), Сергей Соколов и Ольга Прудлик (Коньково), Сергей Вдовин (Тимирязевский), Григорий Толкачев (Гагаринский), Юлия Щербакова и Елена Селькова (Черемушки), Елена Филина (Проспект Вернадского и от имени Ассоциация независимых депутатов), Александра Груздева, Евгения Гершберг, Александр Пищальников и Татьяна Черникова (Тропарево-Никулино), Нонна Гуллер (Арбат), Ирина Копкина (Строгино), Елена Ивашкина (Пресненский), Денис Прокуронов (Филевский парк), Анна Круглова (Сокол), Денис Шендерович (Кунцево), Дмитрий Петров (Якиманка), Николай Бобринский (Раменки) и Екатерина Силаева (Северное Измайлово).

Само решение о продлении домашнего ареста Константина было политическим и поэтому заранее предрешенным. Уж если решились разогнать съезд депутатов разных уровней, вполне в духе царской охранки сильно до 1917 года, то теперь будут давить и дальше. Тут вопросов нет, решение принято и будут давить до упора.

Вопрос в другом.

В Государственной думе три оппозиционных фракции, сидящих там с 1994 года, то есть с момента образования этого органа в результате государственного переворота. 

Хоть один депутат Госдумы поддержал? Нет ответа...

Из всей Московской городской думы, где 21 человек прошел по спискам как бы оппозиции, нашлось всего два человека - Михаил Тимонов и Любовь Никитина. А остальные где? Я даже Шуваловой с Локтевым не вижу, хотя обоих уже выперли и из фракции, и из КПРФ, то есть никакой партийной дисциплины тут не предполагается. И вопрос не политический, а сугубо правозащитный - забавно, но Янкаускасу инкриминируют в том числе и "мушкетерский" девиз "Один зак всех, все за одного!"

Так выходит, не все за одного, так?

Но вот мобилизация среди муниципальных депутатов в экстренном случае, так получается, на порядок выше. И зависимость от власти - меньше. А к населению, к гражданам, к избирателям они ближе.

И вот во всех остальных вопросах - муниципальный депутат ближе, он один из нас, бюрократическая стена между ним и избирателем еще не выросла.

С депутатами более высоких уровней гораздо сложней.

Кстати, а почему бы избирателям Янкаускаса, рядовым гражданам из Зюзино, тоже не собрать за него подписи? Не поручиться? Пусть "они" видят, что граждане своего депутата просто так не отдадут.



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