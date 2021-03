Контейнеровоз Ever Given снят с мели в Суэцком канале суэцкий канал контейнеровоз ever given Спасательным командам в понедельник утром удалось снять с мели контейнеровоз "Эвер гивен" (Ever Given), который почти неделю блокировал движение по Суэцкому каналу, сообщает Bloomberg со ссылкой на специализирующуюся на морских перевозках компанию Inchcape Shipping. Для этого пришлось извлечь из-под судна 27 тыс. кубометров песка. По данным администрации канала, корму оттащили от берега на 102 метра. В настоящее время буксиры пытаются установить контейнеровоз в положение, которое позволит ему возобновить движение по каналу. Напомним, контейнеровоз водоизмещением 220 тысяч тонн и длиной 400 метров, принадлежащий тайваньской компании, 23 марта сел на мель, перекрыв одномагистральную южную часть Суэцкого канала. В результате образовалась пробка из 367 судов. Цены на сырую нефть, после новостей о том, что судно было снято с мели, упали на 2% - до $ 63 за баррель.



