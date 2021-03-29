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Московский листок

Фургал пожаловался на "колоссальное давление" со стороны следствия

Опубликовано 29.03.2021 в разделе комментариев 1

фургал литвинович сизо лефортово
Фургал пожаловался на "колоссальное давление" со стороны следствия

Арестованный экс-губернатор экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пожаловался на "колоссальное морально-психологическое давление и угрозы со стороны следователей" в СИЗО "Лефортово". Об этом рассказала член общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

"Видели Фургала. Он говорит, что «испытывает колоссальное морально-психологическое давление и угрозы со стороны следователей». Рассказывает, что 7 дней в неделю к нему приходит следователь и он знакомится с делом. Если он пытается во время этого переговорить со своим адвокатом, следователь прерывает его и делает замечание и запись в деле, что, дескать, Фургал не знакомится с делом. Потом Фургал сказал нам, что он хочет сделать заявление для СМИ о "том ужасе, который с ним происходит". Но в этот момент сотрудник прерывает нашу беседу и Фургала уводят. Уходя, он успевает крикнуть, чтобы мы попросили передать адвокатам, что он хочет встречи с журналистами", - написала она в своем телеграмм канале после визита в СИЗО "Лефортово".

Напомним, Басманный суд Москвы ранее продлил срок ареста Фургала до 8 июня. Срок предварительного следствия по делу Фургала установлен до 8 мая.

Сергея Фургала задержали в июле прошлого года по подозрению в организации двух заказных убийств и одного покушения, совершенных в 2004–2005 годах. Вскоре после задержания Фургала сняли с должности главы Хабаровского края. Сам Фургал свою вину не признает. После задержания на Дальнем Востоке начались массовые акции в поддержку экс-губернатора.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик7905 написал 29.03.2021 12:20
полицейский, который пнул женщину в живот, уже награжден?
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