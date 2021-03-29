Анатолий Баранов: вопрос к ворам и предателям в российском руководстве

Дал комментарий "Свободной прессе".

Крым будет судиться с Киевом из-за инфраструктурных и транспортных блокад полуострова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу парламента региона Владимира Константинова.

«Международная общественность должна обратить внимание на попытку Киева устроить геноцид в Крыму и дать этому жесткую оценку. Пора уже западным странам прекратить делать вид, что ничего не происходит», — подчеркнул Константинов.

— Киев в свое время объявил блокады по транспорту, связи, энергетике, газоснабжению, — напоминает главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — Все эти проблемы были, естественно, сложными и болезненными, но их так или иначе удалось решить. Решение этих вопросов имеет свою цену, например, строительство моста в Крым. Цифры затрат на энергомост, на строительство теплоэлектростанций тоже есть. С другой стороны, Украина, которая не признает российской юрисдикции над Крымом, вполне резонно ответит, что она как законный владелец региона этих строек на заказывала, и мало ли что «оккупанты» там захотели построить. Более того, сможет даже потребовать сноса «самостроя». Каковое требование, естественно, никто исполнять не станет. Но и иск по потерям России в области восстановления экономики Крыма тоже больших перспектив иметь не будет.

— А куда подавать иски? Ясно же, что ни один международный суд не вынесет решения в пользу Крыма?

— Поскольку Украина не признает правовой субъектности российского Крыма, не признает его и ЕС, трудно сказать, как они станут вести иск с ненадлежащим истцом? Это Украина все время выступает с разными инициативами, в том числе и юридическими, от имени не существующей в реале, а сидящей в Киеве «крымской администрации». Чисто пропагандистская фишка, не вызывающая ничего, кроме жалости. Но зачем крымские власти, реально управляющие полуостровом в составе России, начинают повторять зады украинской пропаганды, мягко скажем, не слишком успешной? А международные суды не просто не вынесут решения в пользу Крыма, они и исков не примут. И зачем все это?

— Власти Крыма собираются попросить российскую Генпрокуратуру возбудить уголовное дело о попытке геноцида против организаторов блокад. Не слишком ли сильно? Можно ли тут усматривать признаки геноцида? Разве в Киеве ставили целью физическое истребление крымчан? И какой смысл опять же обращаться в российскую прокуратуру? Понятно, что она решит в пользу Крыма, а Киеву начихать будет на это решение…

— В вашем вопросе есть и ответ. Сколько раз в Киеве обращались в свою прокуратуру с просьбой вынести то или иное решение? Сколько раз на территории Украины заочно «арестованы» и Аксенов, и все представители его администрации? Теперь у нас прокуратура будет решать вопрос, кто виноват в «геноциде» жителей полуострова? Мне кажется, не стоит ставить российскую прокуратуру и суд в глупое положение.

— А вообще насколько обоснованы эти блокады с точки зрения международного права? Имеет ли страна право ограничивать территорию, которую она считает своей, но не контролирует? Имели ли мы, допустим, право блокировать Чечню в 90-х?

— Законы военного времени суровы, но не позволяют проводить геноцид и вообще что-либо делать с гражданским населением. Но применить эти законы получается, как правило, только одержав военную победу — потом можно свозить виновных в Нюрнберг или Гаагу. Чтоб проигравшие судили победителей, не бывает. Украина тут явно проигравшая сторона, и проиграла она в первую очередь собственному населению, гражданам Крыма, которые больше не захотели быть украинскими громадянами — и ушли, но вместе со своей территорией. Киев хочет хоть как-то сквитаться с «неверными» гражданами? Это будет наглядным уроком тем, кто все еще остается в украинском гражданстве. Вот что из себя представляет сегодня «ридна ненька Украино». Это обратная сторона неумной пропаганды…

— А нужно ли нам снятие этих блокад? Насколько Крым смог преодолеть их последствия и сможет ли он нормально жить, полностью отгородившись от Украины?

— Навряд ли. Да, и в чем смысл? Допустим, транспортной блокады как таковой уже нет — если перекрывается проезд через Чонгар или Перекоп, то все едут по мосту. Дальше и дороже, если с Украины возить, скажем, продукты в Крым. Какой смысл продолжать блокировать? Как только Крым начнет генерировать больше электроэнергии, чем ему надо, начнут восстанавливать и ЛЭП с Херсонской области — электроэнергия там дешевле получается за счет более короткого плеча и генерации на АЭС. Не снимут блокаду — будут нести убытки. Единственно значимо сегодня — это водная блокада, но как только этот вопрос решится, сразу заговорят о восстановлении русла Северокрымского канала. А вот почему мы до сих пор не блокируем Украину по выгодным нам позициям? Это уже вопрос к ворам и предателям в российском руководстве. Например, почему не блокировать порт в Мариуполе и тем самым не остановить производство на предприятиях черной металлургии на Украине? Или предложить возить металл через Таганрог, причем в обмен на воду?