Памфилову переизбрали председателем ЦИК

Эллу Памфилову переизбрали председателем Центризбиркома еще на пять лет, сообщает "РИА Новости". Таким образом, под её руководством пройдут выборы в Госдуму в 2021 году и президентская кампания 2024 г.

На заседании в понедельник кандидатуру Памфиловой поддержали 14 членов комиссии. На пост председателя ЦИК также выдвигался член Центризбиркома по квоте от Госдумы от партии ЛДПР Александр Курдюмов. За него проголосовал один человек.

Также свой пост сохранил заместитель Памфиловой Николай Булаев.

Памфилова занимает пост председателя ЦИК с 2016 года. В 1991-1994 годах она была министром социальной защиты населения России, в 1993–2000 годах — депутатом Госдумы, в 2014-2016 годах — уполномоченным по правам человека. В этом году ей исполняется 68 лет.