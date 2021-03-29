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Московский листок

Памфилову переизбрали председателем ЦИК

Опубликовано 29.03.2021 в разделе комментариев 1

цик памфилова выборы 2021
Памфилову переизбрали председателем ЦИК

Эллу Памфилову переизбрали председателем Центризбиркома еще на пять лет, сообщает "РИА Новости". Таким образом, под её руководством пройдут выборы в Госдуму в 2021 году и президентская кампания 2024 г.

На заседании в понедельник кандидатуру Памфиловой поддержали 14 членов комиссии. На пост председателя ЦИК также выдвигался член Центризбиркома по квоте от Госдумы от партии ЛДПР Александр Курдюмов. За него проголосовал один человек.

Также свой пост сохранил заместитель Памфиловой Николай Булаев.

Памфилова занимает пост председателя ЦИК с 2016 года. В 1991-1994 годах она была министром социальной защиты населения России, в 1993–2000 годах — депутатом Госдумы, в 2014-2016 годах — уполномоченным по правам человека. В этом году ей исполняется 68 лет.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Счетовод написал 29.03.2021 15:45
Все правильно. Проверенными кадрами грех раскидываться! Скоро элохторат получит право выражать свой восторг властью уже не в течение 3-х дней, а целой недели. А что, Эллочка очень креативный манагер!
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