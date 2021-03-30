Отморозки с лицензией

Уже неоднократно писали о ситуации на станции Игоревская Смоленской области и проблеме выживания поселка, спровоцированной рейдерским захватом градообразующего предприятия Игоревский завод ДСП. Напомним, что 12 февраля 2020 года производство фактически остановилось после того, как вместе с заместителем генерального директора от Сбербанка В.И. Дородных на территорию завода зашли сотрудники ООО «Частная охранная организация Альфа-Эксперт».

Непонятно, из каких соображений исходил Дородных, запуская на завод доблестных паладинов. Возможно, он искренне считал, что три десятка гарантов «нормального функционирования объекта» (как указано на сайте вышеупомянутой организации) работают производительнее, чем 650 заводчан, и, таким образом, гораздо быстрее погасят долг перед банком. Однако, более чем год простоя предприятия из его стен не вышло ни одной «своей» плиты ДСП. Единственное, на что хватило данных «высококвалифицированных специалистов» - заламинировать уже завезенную плиту компании Кроношпан. Правда, и тут чудо-богатыри не справились без посторонней помощи – пришлось вызывать бывших работников ИЗ ДСП, которые, в отличие от сотрудников Альфа-Эксперта, знали, с какой стороны подойти к станкам.

Читатель может возмутиться: ну как же можно требовать от сторожа знаний техпроцесса производства плит ДСП?! И формально будет прав – ЧОО «Альфа-Эксперт» и не заявляла, что ее сотрудники могут оказывать такие услуги. На сайте организации всего лишь скромно висит следующий текст: «В наше время обеспечение безопасности предприятия является залогом экономической безопасности и успешного развития бизнеса. Наличие объектовой охраны гарантирует безопасность рабочего персонала, нормальное функционирование объекта и сохранность материальных ценностей». Однако, и с этим, как говорится, «не срослось» - так, с предприятия таинственно исчезли пресс-листы. Более того, по информации от самих работников завода, с территории неоднократно фурами вывозилось «что-то», и даже сами кладовщики не знали, что именно.

Получается, что и со своими прямыми обязанностями «организация, укомплектованная обученными и подготовленными сотрудниками, имеющими лицензию частного охранника, квалификационную карточку 4-5-6 разрядов, многолетний опыт работы в охране», справиться не в состоянии? Ведь согласно федеральному закону о банкротстве, градообразующее предприятие можно продать только одним лотом. То есть, все имущество до последнего болта вообще не должно было покидать территорию завода как минимум до окончания торгов (которые до сих пор не проводились). Выходит, что чудо-богатыри из «Альфа-Эксперта», находящиеся на территории ИЗ ДСП в лучшем случае умеют только прожирать выделяемые на них средства?

Нет, товарищи, это гнуснейшая клевета! Сотрудник ЧОО «Альфа-Эксперт» может избить человека, годящегося ему в отцы. Так, 29 марта 2021 года около 16:30 председатель профсоюза работников ИЗ ДСП Сергей Нестеренко отправился снимать деньги с банкомата, находящегося рядом с заводской проходной. Вскоре к нему подошел сотрудник ЧОО «Альфа-Эксперт» и в хамской манере потребовал «убрать машину и свалить», после чего обозвал Сергея Васильевича «пидором-хохлом» и нанес удар. Холм-Жирковская центральная районная больница диагностировала ушиб нижней челюсти и шейного отдела справа 2-ой степени, пострадавший написал заявление в полицию. Движение Рабочий Контроль будет следить за ходом уголовного дела и считает, что массовая огласка поможет «герою» найти свою заслуженную награду по ст. 115 ч.2 п. б УК РФ (до двух лет лишения свободы).

Однако, возникает и другой вопрос: а зачем вообще обществу нужны услуги ЧОПов, если по закону их сотрудники могут чуть меньше, чем ничего? Максимум полномочий «охранника» - в случае явного правонарушения обездвижить преступника (причем с причинением минимального ущерба здоровью и обязанностью оказания первой помощи) и дождаться сотрудников полиции. В остальных же случаях им не то, что прикасаться к людям, а и смотреть-то косо не полагается.

Тем не менее, по данным МВД в настоящий момент в России зарегистрировано около 20 тысяч частных охранных структур, в которых работает порядка 700 тысяч лицензированных дармоедов, что вдвое превышает численность той же Росгвардии. Всего же в стране насчитывается около 2 миллионов представителей данной профессии. По статистике на конец 2019 года средняя выручка ЧОПов составила около 33,6 миллионов рублей. Здесь важно отметить, что речь идет именно о «средней температуре по больнице»: так, лидер отрасли ООО «ЧОП «Камелот»» «заработал» 50,6 миллиардов рублей за позапрошлый год. Легко посчитать, что в целом услуги чудо-богатырей обошлись в 672 миллиарда рублей. Тогда как расходы на здравоохранение в том же 2019 году составили всего 506,3 миллиарда. Напомним, что речь идет только о лицензированных ЧОПах. Если же посчитать всех вместе – от «высококвалифицированных профессионалов» Альфа-Эксперт до «почетных стражей» у дверей магазинов, цифра и вовсе превысит расходы на МВД (976,5 миллиардов рублей в 2019 году).

То есть, в стране с растущей безработицей и одновременно катастрофической нехваткой кадров в здравоохранении, образовании, аграрном секторе, промышленном производстве, общественном транспорте , тем не менее имеется порядка двух миллионов вольных или невольных дармоедов, которые обходятся нам с вами дороже, чем МВД. Ну а что – нужно же куда-то пристроить часть безработных и при этом получить прибыль при минимальных затратах. В самом деле – зачем готовить тех же монтеров путей? Гораздо рентабельнее заставить их работать за семерых при зарплате в три копейки. А забастуют – можно натравить чудо-богатырей из ЧОПа. А вот количество «почетного караула» у турникетов на вокзалах лучше наоборот увеличить – должен же кто-то ловить злостных правонарушителей-студентов, которые «почему-то» не могут оплачивать ежегодно поднимающиеся тарифы на проезд.

К слову, автор ни в коем случае не считает всех поголовно сотрудников подобных организаций отморозками вроде «героя» данной статьи, личность которого будет устанавливаться. Понятно, что большинство частных охранников идет туда от безысходности. Но, тем не менее, сам закон «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», принятый в 1992 году и по сути легализовавший бывших «братков», давно пора отменять, деятельность ЧОПов – запрещать законодательно, а два миллиона вольных и невольных дармоедов, обходящихся нам с вами дороже МВД – переквалифицировать и трудоустраивать в действительно необходимые большинству общества отрасли. Но нынешнее буржуазное государство не сделает этого никогда. Отсюда простой и очевидный вывод – самоорганизовывайтесь, товарищи, и боритесь за рабочую власть!