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Московский листок

Навальный рискует стать американским шпионом

Опубликовано 30.03.2021 в разделе комментариев 1

суд навальный закон полиция
Навальный рискует стать американским шпионом

Навальный вновь подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову, следует из карточки дела в электронной базе Пресненского суда Москвы. Иск был подан 29 марта, он зарегистрирован и находится на рассмотрении у судьи. 

В первый раз иск к Пескову Навальный подал в ноябре 2020 года в связи со словами пресс-секретаря президента, заявившего о работе Навального на зарубежные спецслужбы. В частности, Песков говорил, что с Навальным «работают специалисты ЦРУ» и «все, что он озвучивает, — это то, что ему вкладывает в уста эта организация».  

Суд иск рассматривать не стал. 16 января его вернули Навальному. «Исковое заявление возвращено в связи с тем, что истцом не были устранены недостатки, послужившие к оставлению его без движения», — поясняли в пресс-службе Пресненского суда.

***

Навальный слабый юрист, да, собственно, он и не вел, кажется. никаких дел, кроме собственных, а те проигрывал регулярно.

В частности,  иск о защите чести, достоинства и деловой репутации - это неграмотная формулировка, и если исковое заявление было подано так, то суд совершенно справедливо вернул истцу документ. Навальный - физическое лицо, и у него не может быть деловой репутации - это прерогатива юридических лиц.

Впрочем, это ловушка, в которую попадают многие - в моей практике это были губернаторы Громов и Лужков. Последнему иск вернули, а Гпромову пришлось его переписывать.

С другой стороны, тут дело может не ограничиться честью и достоинством Навального - можно писать заявление в прокуратуру о возбуждении дела о клевете. Тут состав преступления куда очевидней, чем в той клевете на ветерана, по которой осудили уже сидящего за решеткой Навального.

Тут Пескову "корячится" пункт пятый этой статьи.

"5. Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления, - 

наказывается штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет".

"Работа с ЦРУ", в которой Навального обвинил Песков, явно может быть квалифицирована как государственная измена, а это тяжкое преступление. Так что до 5 лет светит пресс-секретарю президента по этой статье. 

Хотя тут все, конечно, придется, доказывать. В том числе то, что Песков заведомо клеветал, а не добросовестно ошибался. Ну и придется доказывать суду то, что Навальный - не американский шпион. По этой статье свою невиновность надо доказывать, тут презумпция не работает.

Ну и в принципе, прокуратура может и не ждать заявления от Навального и возбудиться самостоятельно - во множестве центральных СМИ растиражировано о сути обвинение Навального со стороны пресс-секретаря президента в работе на ЦРУ. Вполне могут и сами начать расследование.

И тут тем более Навальному надо торопиться с обвинениями в клевете, и начать доказывать как собственную невиновность, так и заведомую ложь оппонента. В противном случае какой-нибудь выездной суд в химкинском отделении полиции может признать все, что надо, и тогда Алексей уедет уже всерьез и надолго - вон, пенсионерку в Бахчисарае только что за шпионаж отправили на 12 лет. Навальному же меньше не присудят...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Ходят в тайгу парою педерасты старые
3авидонов Никос написал 30.03.2021 04:01
Конечно Навальный проиграет и скорее всего получит ответный иск и будет потом по решению российского суда выплачивать Писькову за моральный ущерб лимонов сто дровами.
Но наша задача - все эти вещи запоминать и потом, со временем, рассправиться со всеми родственниками и знакомыми Ботоксной вонючей крысы, а туда, естественно, войдут и письковские вы6лядки и пригожинские.
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