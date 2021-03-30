Должны предупредить, что точка зрения, которая будет здесь представлена, является единственно правильной. Любое другое толкование известных событий некоторыми гражданами по недомыслию либо со злостными целями будет пресекаться нами, как враждебный выпад.

Прошло почти тринадцать лет с добровольного ухода Григория Алексеевича Явлинского с поста председателя партии «Яблоко». Случилось это в июне 2008 года. Тогда, обсуждая это событие, многие с надеждой говорили: «Это совсем другое, теперь всё будет иначе». Про «иначе» вспоминали каждый раз после очередной смены лидера. Вернее, не лидера, а председателя. Бесспорным лидером все эти годы оставался сам Явлинский. И заменить его – так исторически сложилось – некем!

«Очередных» фактически выдвигал и продавливал на съездах «ушедший» Явлинский. Сначала Сергея Митрохина, затем Эмилию Слабунову, а теперь – Николая Рыбакова. По каким критериям отбирались соискатели на высокую партийную должность, известно лишь узкому кругу посвящённых. От делегатов требовалось одно – одобрить предложенную кандидатуру тайным голосованием. Одобряли всегда и в лучших традициях советского парламентаризма. А как иначе, если сам Григорий Алексеевич, как бы в шутку, на Федеральном совете называл своих однопартийцев поголовьем. Стадо всегда следует за вожаком.

Если Митрохин ещё соответствовал лидеру демократической партии и был заметной политической фигурой и – что важно – самостоятельной фигурой, то его сменщики тянули максимум на руководителей региональных отделений партий вождистского толка. И даже не стольных, а скорее периферийных. Не более. И ничего не понимали в партийном строительстве, одним из главных критериев которого является уважение к человеку.

Без уважения не может быть объединения единомышленников на добровольной основе, с целями и задачами, понятными каждому.

В самом деле, мы же не рвань каботажная или поголовье.

Кто ещё помнит: «Яблоко» – Российская объединённая демократическая партия, которая является добровольным самоуправляемым общественным объединением граждан, созданным на основе общности политических интересов и убеждений.

Помним, как в 1990 году, на заре нашей парламентской юности, на краевом Совете выступал главный редактор печатного органа Приморского крайкома КПСС – газеты «Красное знамя» Владимир Шкрабов. Убеждая депутатов, впервые избранных демократическим путём (не помним, по какому уже вопросу), он обратился к залу со словами: «Мы же не рвань каботажная!» Одна часть нардепов обиделась на такие слова, другая рассмеялась. Но в итоге как ни сильны были обиды у некоторых на «рвань», вопрос был принят большинством голосов. Оно и понятно – чем глупее человек, тем легче его обидеть. Умные люди не обижаются, они делают выводы.

Если кто из руководства или аппарата обиделся на «стадо», «поголовье» или «рвань каботажную», нижайше просим прощения за причинённое беспокойство.

За 27 лет в нашем самоуправляемом общественном объединении случалось всякое: исходы, зачастую массовые; насильственные исключения, фактически списком; роспуски руководящих органов региональных отделений, не вписывающихся в прокрустово ложе всесильного аппарата; приклеивания ярлыков с обвинениями в нанесении политического ущерба, дерзнувшим запятнать себя публичной критикой партийных вожаков.

Любая критика в адрес руководства – подчёркиваем, не партии, а руководства «Яблока» – воспринималась как враждебный выпад.

Расправы с неугодными на федеральном бюро были скорыми и жестокими. Напоминающими партийные собрания времён эпохи застоя и всеобщего попустительства по чистке очередного разложившегося партийца. И ещё много чего. Кто знакомился с допросами «врагов народа» сталинскими тройками или протоколами комсомольских собраний времён НКВД, тот нас понимает.

Обвиняли в «кацизме», до того в декабризме. Обвиняли в выдвижении региональным отделением на выборах мэра Москвы кандидатуры Сергея Митрохина, вопреки воле вышестоящего начальства. И в попытках создания на местах в период выборов коалиций с другими – популярными, в отличие от нашей не массового успеха партии, – демократическими силами, лидеры которых в своё время были изгнаны, как правило, с клеймом, из «Яблока».

На содержании клейма особо не заморачивались, всех клеймили однообразно – политическим ущербом. Стадо всегда клеймят одинаково. Это мы усвоили ещё с детства, когда проживали в центральной усадьбе Знаменского колхоза имени Феликса Эдмундовича Дзержинского и пацанами бегали поглазеть, как клеймят скот и знакомят с бычками коров. Этим мы восполняли отсутствие в нашем селе Третьяковской галереи и Эрмитажа. Каждому своё!

И даже покидание рядов «яблочной» демократии глубокоуважаемыми отцами и основателями блока и затем партии – Юрием Болдыревым и Владимиром Лукиным, чьи имена теперь отлиты навечно в граните аббревиатуры «ЯБЛоко».

Доходило дело до прямых фальсификаций партийных документов. Как это случилось с решением партийной комиссии от 21 ноября 2018 года по рассмотрению дела о нанесении политического ущерба после выхода статьи в газете «За народ!» № 1 (95) от 9 октября 2018 года – «Вчера было рано, завтра будет поздно, а сегодня некогда» (www.zanarod.net). На партийной комиссии председателю Приморского регионального отделения 21 ноября огласили решение с отcутствием политического ущерба, однако 30 ноября 2018 года на бюро этот политический ущерб странным образом появился. И члены партийного ареопага (вроде не оборотни) на голубом глазу уверяли – в цидульке он был всегда. Либо тут шайтан постарался. Либо сотрудники ФСБ. Те самые, которые меняли мочу и писали в пробирки прославленным нашим спортсменам на Олимпиаде в Сочи.

Мы потом интересовались – по старой дружбе, маскируя свою заинтересованность, – у «бывших» коллег из ФСБ, подменяли ли они текст решения партийной комиссии? Чекисты, как водится, категорически отрицали свою причастность к позорному акту. Значит, шайтан. Больше некому.

Сразу оговоримся – будущие аресты «яблочников», в чём нас ранее на бюро пыталась обвинять Эмилия Слабунова, мы с чекистами никогда не обсуждали. Да они и не скажут. Служба. Но что-то недоброе таилось в их глазах. Чуйка подсказывает нам – лето 2021 года будет жарким. Осень – горячей. Снежная зима опять принесёт «стабильность».

На все наши робкие попытки что-то прояснить рыцари плаща, кинжала и нервно-паралитического яда группы «Новичок» хмуро отвечали: «Такова в стране политическая ситуация». Да уж, ситуация хреновая. И не только в стране, в партии не слаще. Не зря же Григорий Алексеевич задумал масштабные реформы общественного объединения, от которых у каждого ценного работника в регионах голова пошла кругом и чуть не случился удар. Болтают, он допущен в калашный ряд, где в бункере спрятано главное тело, и потому знает больше нашего.

Атмосфера в общественном объединении постепенно всё больше накалялась и готова была взорваться. И как всегда – неожиданно. В корпорации (государстве мафии и коррупции) всё и всегда происходит неожиданно. Даже воскрешение оппозиционных политиков (по версии кремлёвских пропагандистов – блогеров) после отравления боевым отравляющим веществом. А партия «Яблоко», как ни крути, находится внутри корпоративной мафиозной системы. А значит, живёт и работает по законам этого сложного времени. Даже получала денежные средства от неё. Ежегодно в размере ста пятидесяти двух рублей, умноженных на число голосов избирателей, полученных федеральным списком кандидатов, выдвинутым «Яблоком».

Правда, Григорий Алексеевич утверждает, что, находясь внутри, партия «Яблоко» не является частью корпоративной мафиозной системы. Тогда кто платил деньги? И откуда они поступают сегодня? Опять шайтан постарался? А может, и сама ФСБ? Особой разницы не видим. Ребята везде ушлые, на ходу подмётки рвут и всегда норовят приобрести позиции там, где никто никогда не подумает.

Но «яблочники» тоже мух ноздрёй не бьют. Подозреваем, в итоге они переиграют своих кураторов и тех, кто сегодня их финансирует.

Просим только: поверьте хоть в то, что среди сотрудников силовых ведомств много хороших, честных, добросовестных и порядочных людей, профессионалов своего дела. Надо только им грамотно, в соответствии с законом, правильные задачи ставить и контролировать их выполнение. Деятельность спецслужб должна быть под жёстким парламентским контролем. Слишком большая в их руках находится власть, позволяющая вторгаться в личную жизнь каждого. Даже генеральный прокурор – один из высших государственных деятелей – не защищён от проникновения в свою жизнь Лубянки. За законностью в которой он как бы надзирает.

Главное – умело подвесить, как говорят чекисты, контрразведывательные яйца. Об этом лучше нас могут рассказать лучшие люди страны, такие как Михаил Касьянов, Владимир Рыжков или бывший прокурор Российской Федерации Юрий Скуратов. Тот самый, у которого 14 пиджаков в шифоньере комитетчики нашли, справленных по случаю и за государственный счёт. Зачем человеку столько, до сих пор не понимаем. Например, нам на подводной лодке на целый год выдавали всего два комплекта РБ (радиационно безопасная спецодежда). Один носишь, второй в стирке. И ничего. Даже у Путина, по оценкам ведущего «России 1» Киселёва, один костюм простого покроя, в котором президент ходит как в спецодежде, пяток галстуков и простые рубашки. И Путина устраивает.

Интересно, сколько костюмов у лучших людей нашей партии?

А если кто из лучших людей пока не может поделиться личным опытом общения с сотрудниками госбезопасности, то это не их заслуга, а скорее недоработка органов.

И умоляем, не надо сносить здание ФСБ на Лубянке, о чём сегодня кричат некоторые либералы. Оно нам ещё пригодится. Сидит же сегодня руководство партии со своим аппаратом в помещении бывшей полицейской части на Пятницкой, которое там располагалось практически 100 лет, с 1818 года. И ничего, сей пердимонокль не оскорбляет чувств аппарата. А равно и вождей партии.

О большем мы уж вас и не просим.