Кризис обходит чиновников стороной

На передачах Соловьёва, Кузичева, Скабеевой открыто говорят, что Украина готовится к войне с Россией. Даже грозятся карать тех кто приезжает в Крым с российскими паспортами. Одолеет Украина Россию думаю, что нет, но крови попортит немало. И ей помогает и будет помогать Турция беспилотниками. Оружие серьёзное и наломает костей не мало. А мы пролаём Турции самое современное оружие. Эрдоган просто издевается над нашим президентом, у которого нет даже самолюбия.

А дума продолжает работать над претворением в законы поправки к конституции, принятые в прошлом году. Принят закон по просьбе "народа", которую высказала 84 - летняя В.Терешкова. На двенадцать лет после 2024 года президенту обеспечено кремлёвское кресло, которое он занимает 21 год. Неужели не надоело, тем боле страна в кризисе и политическом, и экономическом. При этом президент облачился в дорожную одежду и празднует не известно что в перелеске с С.Шойгу. Вот что по этому поводу сказал И.Стрельцов. "Вездеход шведский, комбинезон канадский, ботинки австралийские, а патриот российский". Красиво сказано и справедливо.

Интересная информация появилась о деятельности министра минпромторга Д.Мантурова и бывшего зама Андрея Реус. В эту цепочке входят ныне задержанный фармацевт Шпигель и оборонка. И всё держится на миллионах прикарманенных этими дельцами при госзакупках. А что же делает главный борец с коррупцией? Ничего не делает. Сидит в бункере и иногда выходит тем более сделал прививку. Главное сейчас для него сочинить текст послания. Уже ничего не осталось чтобы можно было что - то обещать. Вот и думают помощники переписывая пять раз.

В эти дни, да и пожалуй всегда, только с разной интенсивностью происходят очень даже странные события. Например, на границе с Китаем стоят 70 железнодорожных составов с лесом и углём. Представите километраж этих составов. До сотни километров. Вот это пробка, не то, что в Москве. Стоят и фуры, а вдруг война. Китай тормозит приёмку леса и угля. Возможно хочет отказаться? Но от нас при бандитски - воровской власти отказаться не так просто. Силой будут завозить, разгружать не требуя оплаты. Власть так же навязывает и газ. Больше не на чём зарабатывать доллары, хотя с Китаем говорили что перешли на юани и рубли.

Президент как - то вольно себя ведёт, говорит хорошие слова, организовал отдых на природе с министром обороны ему подыгрывает Мишустин, как будто экономика начала перегонять США и Китай. На самом деле в мировом ВВП Россия составляет 1, 65 %. При этом Россия закупает продовольствие, лекарства, электронику, компьютеры, программные наработки, технологии и материалы, машины, самолёты, станки, сельскохозяйственную технику и механизмы, буровые установки. Легче написать что у нас своё. Нынче не хватает картофеля. И цена за ведро поднялась до 300 рублей. А президент празднует. Но есть и успехи. В 2020 году выросла отрасль ритуальных услуг, однако услуги многим не по карману и получить не так то просто. Побегаешь вдоволь оформляя последний путь, что и позволяет помнить долго.

М.Мишустин и его зам Белоусов снова подняли перед думой вопрос о законе по которому можно изымать с банковских счетов чиновников средства превышающие доход. Неужели эти два гражданина считают себя умнее воров - чиновников. Губернатор Пензенской области держал миллионы дома и так теперь будут поступать остальные. Урон бюджету двойной. Воровские деньги будут выводиться из оборота, что Набиуллина будет приветствовать, так как по её мнению рост цен по причине наличия больших денег.

В стране прослеживается не соответствие принимаемых решений в Кремле и правительстве. Президент с думой установил прожиточный минимум 12 тысяч с копейками, а Мишустин заявляет - 11 653 рублей. Разница небольшая, но наталкивает на не хорошие мысли.

Страна идёт к выборам в Госдуму. Три партии, понимая серьёзность предстоящих выборов, объединяются и это повышает их авторитет у народа. А вот в партии Зюганова давно зрел раскол, а теперь выходит наружу. И раскол именно против лидера партии. Например, тюменские коммунисты не выполнили указание Зюганова и выходили на митинг 20 марта. Глава тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева перестала слушать Зюганова. Конечно если она будет выдвигаться в депутаты то лично я проголосовал бы за неё. И надо чтобы избиратели знали таких коммунистов, именно с ними можно поменять политику власти. Коммунисты ХМАО почти хором покидают партию Зюганова и высылают ему партийные билеты. Даже С.Левченко, которого пытался защитить Зюганов поддерживает Навального вместе с В. Рашкиным. Жаль, что очень поздно вышел рскол. Будем ждать съезда коммунистов и тогда решим за кого пойдём на выборы. Однако В.Рашкин идёт дальше. Дал интервью каналу "Открытие медиа". В частности подчеркнул, что необходимость смены власти не просто назрела, а её давно уже нужно было сменить. Ну и на вопрос, мирным или силовым путём должна смениться власть в России, он ответил, что безусловно, сторонник мирного пути, и убеждён, что такое возможно. Но если власть уже нарушает всё и вся, то у народа есть право на восстание. И далее подчеркнул, что такое утверждение не экстремизм, поскольку право на восстание закреплено Всеобщей декларацией прав человека и самое главное, ратифицировано Российской Федерацией. Об этом ранее и заявлял депутат Куринной. Так что для народа это не новость, хотя мы о ней ничего не знали. Такие положения принимаются без объявления народу даже в демократической стране.

Генпрокуратура увидела рост взяточничества в стране. Только за два первых месяца коррупция подросла на 11,8 % по сравнению с тем же периодом 2020 года. Возможно поэтому президент встречался с прокуратурой и поручил серьёзно заняться борьбой с коррупцией. Выходит, что раньше прокуратура не серьёзна занималась расследованием, когда следователи сливали десятки тысяч преступлений по коммерческим делам. Президент приказал вернуть всё украденное из - за рубежа назад в Россию. Имеется в виду активы, которые были получены незаконно. Это он для кого сказал и приказал? Сперва надо доказать, что они получены не законно. И как их вернуть если они вложены в бизнес с участием хозяев государств. Амнистия тоже была об этом, но пользы никакой. Так будет и сейчас. Возможно это один ход для включения в послание.