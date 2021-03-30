Санкции за мост - они чего требуют?

Австралия ввела санкции в отношении физического лица из России и четырех российских компаний, связанных со строительством Крымского моста, сообщил австралийский МИД: "Австралия ввела адресные финансовые санкции и ограничения на въезд в отношении российского физического лица и четырех российских компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожного моста через Керченский пролив", - говорится в заявлении главы австралийского МИД Марис Пейн, опубликованном на сайте ведомства.

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Ладно, понятно - эти люди и организации совершили преступление против человечности, построили мост. Ни один уважающий себя гражданин Австралийского союза даже кушать не может, так возмущен.

Но что делать теперь, чтобы исправить ситуацию? Предположим, граждане и организации устыдились и готовы искупить. Как?

Взорвать мост и выплатить компенсации Украине, пострадавшей от моста? Готовы! Но как?

Уничтожить этот мост этим гражданам и организациям, разумеется, никто не позволит. Им даже подумать об этом не разрешат.

И потом - Австралия и правда хочет ликвидировать Крымский мост? Вот сейчас. По которому едут поезда и грузовые автомобили с продуктами питания и топливом, товарами народного потребления и пассажирами? То есть чтобы 2,5 миллиона крымчан находились в блокаде без еды, света, тепла и связи - это было бы нормально и цивилизованно?

Или одно российское физическое лицо и четые компании должны обеспечить возврат Крыма под юрисдикцию Украины, а только потом взорвать мост, выплатить штрафы и каяться, каяться?..

У меня правда такой вопрос - что должны сейчас по мнению цивилизованного человечества должны сделать попавшие под санкции юридические и физические лица, чтобы из под них выползти?

Ну и вопрос самого моста интересует - он должен быть разрушен, как Карфаген? Или пусть постоит пока?

Ну и граждане, которые по мосту ездят, жрут перевезенную по нему еду, они тоже виновны?.. Достаточно ли будет эту еду срыгнуть или еще что-то требуется?

Анатолий Баранов,

г.Севастополь