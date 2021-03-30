Россиян предупредили о резком подорожании молока из-за нового экологического сбора

В России цены на молоко могут вырасти на 10-15 процентов из-за нового экологического сбора. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо Российского союза промышленников и предпринимателей в адрес премьер-министра Михаила Мишустина.

В своем обращении производители попросили правительство пересмотреть часть положений уже одобренной правительством Концепции расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию тары.

В документе отмечается, что новая концепция требует от производителей с 1 января 2022 года перерабатывать всю выпущенную в оборот упаковку (то есть 100%). Те компании, которые не готовы заниматься утилизацией самостоятельно, будут платить экосбор, причем по двойному нормативу.

Сейчас экосбор составляет около 1,4% от себестоимости литра молока, при повышенной ставке со следующего года - 3,5%. "Если сроки по введению дополнительного сбора не перенесут, то это приведет к увеличению себестоимости. Частично или в полном объеме, но компании транслируют такой рост на потребителя. В сочетании с запуском цифровой маркировки экологический сбор приведет к тому, что цена молочных товаров вырастет на 10–15%", - считает замглавы комитета московской ТПП по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.

В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко изданию заявили, что с 2022 года весь объем упаковки, выпущенный на рынок, должен быть утилизирован. "Это связано с существующими экологическими реалиями и серьезной нагрузкой на экосистему из-за короткого жизненного цикла товаров и упаковки. После утраты потребительских свойств товар в упаковке и упаковка мгновенно становятся мусором, при этом финансовая нагрузка за их утилизацию ложится на плечи граждан", - пояснил представитель вице-премьера.