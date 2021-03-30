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Московский листок

Генпрокуратура заявила о росте взяточничества в России

Опубликовано 30.03.2021 в разделе комментариев 0

взятки генеральная прокуратура экономические преступления в 2021 году
Генпрокуратура заявила о росте взяточничества в России

Количество коррупционных преступлений в России за январь-февраль 2021 года выросло на 11,8%, почти половина из них связана со взяточничеством. Об этом говорится в сборнике Генеральной прокуратуры Российской Федерации о состоянии преступности за первые два месяца текущего года.

"В сравнении с предшествующим годом на 11,8% увеличился массив преступлений коррупционной направленности (с 6,3 тысячи до 7,1 тысячи). В их структуре на факты взяточничества приходится около половины выявленных преступлений (3,5 тысячи), относительно января-февраля 2020 года их число возросло на 21,1%", - говорится в сообщении.

Каждая третья взятка, по данным прокуратуры, не превышает десяти тысяч рублей. Лидерами прокурорского рейтинга стали Башкортостан, Москва и Краснодарский край.

При этом общий показатель экономических преступлений по стране вырос всего на один процент, а в самой структуре преступности экономическая сфера занимает от 7,8% до 8,3%.

Материальный ущерб от экономических преступлений на этапе предварительного расследования оценивается боле чем в 65,3 миллиарда рублей.

 



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