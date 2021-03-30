Песков обнаружил у нас интересную национальную особенность

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил нежелание россиян делать прививки: «Мне кажется, это наши национальные особенности. По-прежнему много людей, которые весьма подозрительно относятся в целом к прививкам».

Хотелось бы спросить у знатока наших национальных особенностей, давно ли у нашего народа такая особенность появилась?

Я вот со школы помню плакат:

И правда ведь не боялись.

У каждого из старшего поколения на плече есть следо от прививки от оспы - у 100 процентов, даже у Пескова должна быть. Дифтерия, столбняк, полиомиелит - всех прививали на сто процентов. Только в последние годы перестали делать эти прививки поголовно, и имеем вспышки уже забытых болезней.

Так может, национальная особенность не к прививкам. а в отношении власти?

Не доверяют у нас властям, даже Пескову не доверяют, хотя такого умного и правдивого деятеля еще поискать. Когда с Путиным посещал больницу в Коммунарке, носил на шее такую дорогую фиговинку, котрорая разбразгивала вокруг него облачко какого-то лекарства, и вирус нипочем не должен был проникнуть. Вот такой человек.

Но потом проник-таки вирус. Ненадежная оказалась машинка. Может, и с государством так?

Должна быть, конечно, этому причина.

Может, обманул кто наш народ? И теперь вот возникло недоверие, а?

А.Б.