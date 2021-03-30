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Московский листок

Песков обнаружил у нас интересную национальную особенность

Опубликовано 30.03.2021 в разделе комментариев 4

путин выборы кремль песков
Песков обнаружил у нас интересную национальную особенность

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил нежелание россиян делать прививки: «Мне кажется, это наши национальные особенности. По-прежнему много людей, которые весьма подозрительно относятся в целом к прививкам».

Хотелось бы спросить у знатока наших национальных особенностей, давно ли у нашего народа такая особенность появилась?

Я вот со школы помню плакат:

И правда ведь не боялись.

У каждого из старшего поколения на плече есть следо от прививки от оспы - у 100 процентов, даже у Пескова должна быть. Дифтерия, столбняк, полиомиелит - всех прививали на сто процентов. Только в последние годы перестали делать эти прививки поголовно, и имеем вспышки уже забытых болезней.

Так может, национальная особенность не к прививкам. а в отношении власти?

Не доверяют у нас властям, даже Пескову не доверяют, хотя такого умного и правдивого деятеля еще поискать. Когда с Путиным посещал больницу в Коммунарке, носил на шее такую дорогую фиговинку, котрорая разбразгивала вокруг него облачко какого-то лекарства, и вирус нипочем не должен был проникнуть. Вот такой человек.

Но потом проник-таки вирус. Ненадежная оказалась машинка. Может, и с государством так?

Должна быть, конечно, этому причина.

Может, обманул кто наш народ? И теперь вот возникло недоверие, а?

А.Б.



Рейтинг:   3.67,  Голосов: 3
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Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Уйх написал 30.03.2021 13:21
Ну вот представьте, злобный и агрессивный урод, который ненавидит Вас лютой ненавистью, но вынужден, согласно воле богов отрывать от своего черного сердца и бросать на пол копейки для Вас
, вдруг начинает настойчиво впаривать Вам какую то подозрительную прививку. Что подумает нормальный человек. Что это очередной, тысяча первый способ Вас убить, избавиться от Вас, с целью сохранения этих копеек, другого ничего в голову не приходит.
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(без названия)
Борода написал 30.03.2021 12:34
На то они и говорящие усы, чтобы ляпнуть очередной бред. Даже Сам как-то назвал его пургаметом.
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(без названия)
2213 написал 30.03.2021 12:00
Когда г-н песков говорит о "национальных особенностях сограждан",сначала надо понять о каких именно "согражданах",идет речь,поскольку,ими могут считаться,как россияне,так и французы.Поэтому,его слова "наши национальные особенности",однозначно истолковать никак не получится.
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Кратко и по существу..
Szanyas.. написал 30.03.2021 11:59
Как нельзя кратко и по существу Тов.Баранов выразился, только мог бы и поконкретнее, какое нафиг доверие к ЭтойСволочи после войн на Северном Кавказе и взрывов жилых домов посредством чего Сказочник и К° пришли к власти.
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