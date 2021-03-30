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Московский листок

Кремлёвские водители пожаловались на недоплаты за переработки

Опубликовано 30.03.2021 в разделе комментариев 1

протест вайно профсоюз работников учреждений управделами президента рф
Кремлёвские водители пожаловались на недоплаты за переработки

Профсоюз работников учреждений управделами президента РФ обратился с жалобой к главе администрации президента Антону Вайно на то, что водителям подведомственных автобаз несколько лет не выплачивают деньги за переработки в выходные дни.

Как передает Русская служба Би-Би-Си, речь идет о проблеме с выплатами в трех ФБГУ: "Автобаза №2" (обслуживает депутатский корпус Госдумы),"Автотранспортный комбинат" (ообслуживает Совет Федерации, Минюст, руководителей управделами президента России и ряд других ведомств", "Транспортный комбинат "Россия" (перевозит высших чиновников, в том числе пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и руководителей администрации президента).

В этих организациях работает более 3 тысяч водителей, часть из них недополучают за переработки в дни отдыха, говорится в заявлении. Авторы письма ссылаются на 57 заявлений водителей автотранспортных предприятий о такой проблеме.

По словам сотрудников, они работают по ночам и в выходные, при этом график "меняют по-тихому", а за переработки недоплачивают. В среднем шоферы получают около 30-40 тысяч рублей в месяц.

Помимо проблем с недоплатой водители кремлевских гаражей жалуются на закупки "левых" запчастей, оплату штрафов и бензина за свой счет и отсутствие нормальной страховки.

Один из бывших сотрудников "Автобазы номер 2" Сергей Рекунов рассказал изданию, что проработал "кремлёвским водителем" с 2011-го по 2019 год. В среднем он получал 30 000 рублей, из-за чего и ему, и его коллегам часто приходилось подрабатывать на внеочередных сменах.

"Когда начали возмущаться, начальник объекта Дмитрий Лысенко сказал - "не нравится - иди увольняйся", - рассказал он. В 2019 году он ушел на больничный и узнал, что его уволили. Многие его коллеги жаловались, что за работу во внеочередные смены им могли недоплачивать, говорит водитель.

За последние три года водители несколько раз обращались в суды по поводу невыплаченных денег. Каждый из них отсудил у автобаз по несколько десятков тысяч рублей. Однако многие водители — зачастую предпенсионного возраста — не хотят обращаться в суд, опасаясь проблем на работе.

К письму профсоюза в Кремль прилагается копия ответа замначальника транспортного управления управделами президента Сергея Огурцов. Тот уверяет, что жалобщикам из "Автобазы №2" все причитающиеся выплаты произвели.

Другой ответ профсоюзу подписан Анатолий Тюковым, руководителем Огурцова. Он отрицает проблемы с недоплатами на "транспортном комбинате "Россия".

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Голос из ада написал 30.03.2021 13:06
Ну, вот стоик номерной вышел из запоя...
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