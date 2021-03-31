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Московский листок

Пескову противна борьба с коррупцией?

Опубликовано 31.03.2021 в разделе комментариев 0

навальный кремль песков
Пескову противна борьба с коррупцией?

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признался в интервью "АиФ", что ему противно мировоззрение политика Алексея Навального, но добавил, что считает его обычным гражданином страны, который "несет ответственность за свои деяния по закону". Фамилии оппозиционера он ни разу не назвал.

"Этот гражданин, конечно, нетипичный в силу своего мировоззрения, противного мне, но он гражданин Российской Федерации, он несет ответственность за свои деяния по закону", - заявил он. 

***

Странно, но мне тоже противно мировоззрение Навального, но ровно противоположно тому, что противно гражданину Пескову.

По существу, мировоззрение Навального отличается от мировоззрения Пескова только отношением к коррупции: один ее категорически не приемлет, другой, как можно понять, с ней как-то мирится.

Во всем остальном, кроме корпрупции, Навальный вполне консервативен - никакого "отнять и поделить", капитализм и священное право собственности, даже олигархи сами по себе не вызывают у Навального отторжения, если их состояния не замешаны на коррупции. Даже в вопросе Крыма Навальный вполне согласен с Путиным - это не бутерброд с сыром...

Так чем же противна гражданину Пескову мировоззренческая позиция Навального в отношении коррупции? Ведь в остальном они вполне себе сходятся...

А.Б.



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