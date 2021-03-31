"Восстание вакцины" или красное знамя Порт-Артура

Вот тут на днях в были дебаты политических "звезд" левее КПРФ на тему, как перехватить протестную массу у Навального. Предложенные рецепты поражают своей свежестью и оригинальностью: "Проводить свои акции отдельно от навальнистов", чтобы внести в общественное сознание левую повестку. А еще выйти всем вместе на 1 мая. Как будто тридцать лет до этого не ходили. А между тем в наши дни есть тема которая способна поднять массы на протест и при этом никакой Навальный его не перехватит. Я хочу рассказать о событиях которые произошли 123 года тому назад, и которые дают нам указания какие именно события сегодня способны вызвать всеобщее восстание. да заодно и способствующий его победе раскол в элитах.

В списке бразильских мятежей "Восстание вакцины" хронологически между революцией Акри 1903 года (восстанием бразильских поселенцев на западе Боливии которые трижды провозглашали свою территорию независимой республикой прежде чем Бразилия согласилась из присоединить) и "восстанием плетей" 1910 направленным на прекращение телесных наказаний чернокожих матросов и мулатов на флоте. Тогда два новеньких только что построенных в Британии линкора типа дредноут под командованием чернокожего матроса Жоао Кандидо по прозвищу "Чёрный адмирал" направили на богатые кварталы Рио свои орудия и потребовали от властей решить эту проблему .

Что же до " Мятежа вакцины" Revolta da Vacina, то он отличался и от этих мятежей и российских холерных бунтов которые поднимали неграмотные крестьяне против "пущавших заразу" докторов. Это было массовое выступление и городских низов и рабочего класса и средних слоев направленных не столько против самих прививок сколько против мер административного принуждения. Но расскажем все по порядку. После отмены рабства в 1888 году крупные города страны и в первую очередь Рио -де Жанейро столкнулись с той же проблемой, что юг США или Россия после отменны крепостного права - притоком неустроенной бедноты - вчерашних рабов именно на рубеже XIX и ХХ веков в там возникли знаменитые кварталы фавел. Их население пополняли и небогатые иммигранты из Европы сделавшие Рио как Остап Бендер городом своей мечты скученность и антисанитария приводили к постоянным эпидемиям. Да и в привилегированных кварталах росла скученность - обедневшие после отмены рабства аристократические семьи превращали особняки колониального периода в многоквартирные доходные дома. Население тогдашней бразильской столицы поочередно выкашивали тиф, корь, туберкулез, проказа, бубонная чума. Но настоящими бичами были желтая лихорадка и оспа. и это притом что делать прививки от оспы научились уже в конце XVIII столетия.

В начале ХХ века президент Родригеш Альвеш разработал план оздоровления столицы, а два муниципальных деятеля Рио - мэр, инженер по образованию, Перейру Пасос и санитарный врач Освальду Крус взялись его воплощать. Ирония заключается в том, что Роригеш Альвеш главный борец с эпидемиями в бразильской истории сам станет жертвой эпидемии испанки в 1918 году, будучи только-только переизбран на президентский пост.

В городе началась масштабная программа реновации под лозунгом Bota Abaixo («Разбейте это на части»), старые дома с узкими улочками сносились целыми кварталами. А на их месте строились новые соответствующие санитарным номам вдоль широких проспектов и бульваров. За образец был взят проект преобразования старых районов Парижа, осуществленный бароном Османом. Это привело к перемещению многих тысяч представителей рабочего класса и просто городской бедноты на окраины, что, дало толчок к массовому недовольству городскими властями.

Надо сказать что фундаментальной причиной перестройки были все- таки не противоэпидемиологические меры и не "Во-первых, это красиво", а требования экономики. Бразилия была основным производителем "колониальных товаров" в первую очередь кофе и природного каучука. Порт Рио имел один из крупнейших на континенте грузооборотов, а доставлять все это приходилось от железной дороги до причалов по узеньким загаженным улицам.

Но урбаниной по- собянински дело не ограничилось. Возглавляемое Освальду Крусом Главное управление общественного здравоохранения (DGSP) получило чрезвычайные полномочия: вторгаться в дома , инспектировать помещения, делать принудительные прививки и даже и сносить здания. Доктор Крус сформировал Brigadas Mata Mosquitos (Бригады по уничтожению комаров), команды санитарных работников, которые врывались в дома, и принудительно окуривали их дымом серы и поповника, чтобы истребить комаров , основных разносчиков желтой лихорадки. В процессе окуривания, чтобы комары не разлетались дома накрывали гигантскими полотнищами марли. Для уничтожения разносчиков бубонной чумы на улицах разбрасывался крысиный яд , к собственникам жилья стали предъявляться требования к условиям хранения и сбора мусора.

Город был разделен на десять медицинских округов с участками медицинской полиции, чьим сотрудникам было поручено выявлять вспышки эпидемий, принудительно госпитализировать заразных больных, вводить сыворотки и вакцины, штрафовать и вызывать в суд владельцев недвижимости. Отдел карт и эпидемиологической статистики составлял помимо прочего карты водоемов с личинками комаров которые командам санитаров предстояло осушить.

Дров в огонь разгоравшегося народного недовольства подбросил и также наделенный расширенными полномочиями мэр Перейру Пассос. Он покусился на самые традиционного быта бразильской столицы, запретив появляться на улицах бродячим собакам и дойным коровам, а также приказал пристроить всех нищих попрошаек в приюты, запретил в городской черте возделывать огороды и создавать выпасы для скота, Разведение свиней тоже попало под запрет как и уличная продажа лотерейных билетов. А еще в столице запретили плеваться на улице и в общественном транспорте, мочиться вне писсуаров и запускать воздушных змеев.

Раздражение санитарными мерами постепенно накапливалось, но народ скрежеща зубами пока терпел - к настоящему взрыву привело решение о повальной вакцинации населения от оспы. 9 ноября 1904 года был опубликован план реализации вступившего в силу неделей ранее закона об обязательной вакцинации против оспы. Согласно этому документу без сертификата о прививке нельзя было сесть в поезд, устроиться на государственную службу, посещать школу, заселиться в гостиницу, устроиться на работу на фабрику, зарегистрировать брак и голосовать на выборах. А получить такой документ было довольно геморройно. Хотя выписать сертификат и сделать прививку можно было не только у врача на госслужбе , но и у частнопрактикующего доктора, но, чтобы он считался действительным, его требовалось заверить у нотариуса.

И буквально на следующий день озабоченные гигиеной больше чем социальными вопросами власти получили полноценное восстание. 10 ноября беспорядки начались в шесть вечера , когда группа студентов устроила демонстрацию на Ларго-де-Сан-Франсишку, где располагалась политехническая школа. Они скандировали рифмованные кричалки позорящие мэра и с и главу санитарного управления. Толпа промаршировала пересечения с улицей Руа-ду-Оувидор, где оратор, студент Джейме Коэн, произнес зажигательную речь против прививок. В ней пересказывались статьи из прессы , что вакцину придется наносить на «интимные части» тела и женщинам для этого придется заголяться перед незнакомыми мужчинами -санитарами.

Полицейские попытались схватить оратора, толпа его отбила. Уходя от преследований пешей полиции на площади Тирадентес, группа наткнулась на заграждение конной полиции и пошла на прорыв с криками : «Умри, полиция! Долой вакцину!» В итоге были арестованы пятнадцать человек, в том числе пятеро студентов и двое государственных служащих.

Но протесты получили поддержку и влиятельных общественных сил. Против вакцины выступили самые что ни на есть адепты прогресса Позитивистская церковь Бразилии. Это религия человечества и прогресса весьма влиятельная в стране. Позитивисты Бенжамен Констан и Деодору де Фонсека стояли во главе переворота 1889 года в результате которого Бразилия стала республикой и едва не сделали позитивизм государственной религией. На флаге Бразилии до сих пор изображен один из девизов Огюста Конта («Порядок и прогресс»), а в офицерских училищах ведется преподавание курса позитивистской философии.

Когда Энгельс писал "Антидюринг", а Ленин "Материализм и эмпириокритицизм" они пожалуй и не подозревали, что обвиняя позитивистских философов науки в скрытом мистицизме они настолько близки к истине.

Религиозные позитивисты верят в субъективное бессмертие души, поклоняясь памяти мертвых за наследие, которое они оставили человеческой культуре. «Живые всегда и все в большей степени неизбежно управляются мертвыми» - такое изречение Огюста Конта , может прочитать любой, кто зайдет в позитивистский Храм человечества в Рио . Там стоят для поклонения 13 бюстов апостолов прогресса 13 выдающихся личностей, каждая из которых представляет особое направление прогресса: Моисея, Гомера, Аристотеля, Архимеда, Цезаря, апостола Павла, Карла Великого, Данте, Гуттенберга, Шекспира, Декарта, Фридриха II , французского физиолога XVIII века Мари Франсуа Биша, а также Элоизы, платонической возлюбленной и адресата писем Пьера Абеляра.

Так вот эти адепты прогресса оказались одними из самых ярых противников поголовной вакцинации, поскольку она навязывалась насильно, а сыворотки и аппликаторы ненадежными.

По вполне понятным социальным причинам против обязательной вакцинации выступил и организованный пролетариат столицы. Лидеры центра рабочего класса (Centro das Classes Operárias) Висенте де Соуза и Янсен Таварес стали учредителями Лиги против обязательной вакцинации учрежденной 5 ноября. помимо них туда вошли общественные деятели представлявшие радикально-демократические республиканские круги. За несколько дней до начала беспорядков лига собрала и отправила в Конгресс 15 тысяч подписей против обязательной оспенной вакцинации. А Центр рабочего класса стал местом постоянных массовых собраний противников вакцинации.

11 ноября Лига собрала митинг на площади Сао-Франсишку и он закончился новым побоищем - конным полицейским противостояли демонстранты вооруженные камнями палками и строительной арматурой.

12 ноября демонстрация 4 тысяч противников прививок началась с импровизированного спектакля группа профсоюзной молодежи разыграла на импровизированных подмостках столкновения протестующих с конной полицией. Затем колонна демонстрантов двинулась к редакции главной оппозиционной антипрививочной газеты Correio da Manhã, прошли перед президентским дворцом Катете и обстреляли автомобиль генерала, командовавшего полицейской бригадой.

13 ноября - день кульминации народного восстания В этот день масса народа по призыву оппозиционной прессы собралась на площади перед Министерством юстиции в ожидании его решения. Эксперты министерства должны были вынести решение о законности закона об обязательном вакцинировании. Но ждать просто так народу было скучно и он вновь забросал камнями автомобиль полицейского начальства - на этот раз начальника полиции Рио - Кардозу де Кастро. В ответ тот приказал полиции атаковать толпу . На этот раз беспорядки были уже не локальными а распространились по всему городу . Демонстранты переворачивали и поджигали трамваи, облив их керосином , выкорчевывали фонари, обрывали электропроводку. На Авенида Пассос и прилегающих улицах были возведены баррикады. На улице Сенадор Дантас выкорчеваны недавно посаженные в ходе благоустройства деревья. На Сао Жоржи в бой с полицией вступил еще один отряд трудящихся - проститутки. Полиция вела себя с дамами полусвета не по-джентльменски - одной из жриц любви выстрелили в упор в лицо. Про санитаров уже все позабыли - побеждавшие участники протестов били уже не медицинских, а обычных полицейских и целенаправленно охотились за ними.

И тут на пике протестов в дело вступила еще одна значительная общественная сила выступавшая против прививок или, по крайней мере стремившаяся использовать народной недовольство прививочной кампанией - военные. Два первых президента Бразилии Деодоро да Фонсека и Флориано Пейшото были военные и военная каста стремилась вернуть власть под военный контроль. На стадии обсуждения флористы (не мастера создавать композиции из цветов, а сторонники второго президента) всячески препятствовали принятию закона инициированного штатским штафиркой Родригешом Альвешом. В деятельности антипрививочной лиги и первых днях протеста активнейшее участие принимали курсанты столичных военных училищ. Во время протестов демонстранты били полицию, а охранявших правительственные здания военных не трогали или даже приветствовали. Понимая что полиция не в состоянии поддерживать порядок правительство разделило город на три зоны безопасности . В прибрежной зоне порядок должны были флотские экипажи, к в районах к северу от Авенида Пасос - армия, и лишь к югу полиция.

И вот как раз в этот момент часть военных решила воспользоваться ситуацией, произвести переворот и свергнуть гражданского президента. Во главе заговора стоял сенатор от штата Пара полковник Лауро Содре, а командовал формированиями повстанцев генерал Сильвестру Травассос. На президентский дворец Паласиу Катете должны были выступить курсанты двух военных академий курсанты военной школы Прайа Вермелья, на тот момент главного военного учебного заведения страны, успешно выступили, а вот в другой подготовительной тактической школе Реаленго заговор был раскрыт и его участники были арестованы. В президентском дворце уже знали о планах заговорщиков. Охрану дворца усилили тем, что смогли набрать в таких условиях солдатами разных частей, флотскими экипажами и даже бригадой пожарных. и дали трем сотням наступавших курсантов встречный бой на ведущей ко дворцу Руа-да-Пассажем . Бой шел в абсолютной темноте, за три дня протестов антипрививочники выкорчевали все уличные фонари и в какой то момент удача стала клониться на сторону атакующих часть гарнизона дворца перешла на сторону восставших. Но полностью переломить ситуацию не удалось в перестрелке был серьезно ранен командовавший повстанцами генерал Травассос. Ночной бой в полной темноте кончился тем, что обе участвовавшие в нем стороны бежали с поля боя. Лауро Содре скрылся в неизвестном направлении. Президенту Альвешу в такой ситуации предложили переместиться из резиденции на один из стоявших в бухте военных кораблей и оттуда руководить страной, но он отказался и это стало переломным моментом.

С рассветом стало ясно , что серьезных регулярных военных сил у восставших нет. Курсанты отступившие в школу на Прайа Вермелья сдались и были арестованы, а школа с полувековой историей расформирована как гнездо мятежников. Верные военные части вместе с полицией начали давить гнезда сопротивления гражданских повстанцев. Их было да на окраине города в черном районе Сауди восставшие против президента и его санитаров рабочие подняли красный флаг над холмом Морона. На флаге было написано- Порт Артур - название русской крепости в Манчжурии в 1904 году гремело по всему миру и было символом стойкости и сопротивления. Шестьсот восставших рабочие держали оборону на трех фабриках (двух ткацких и чулочно-носочной) в районе Ботанического сада. А в центре города район Сакраменто был превращен в повстанческий укрепрайон, за счет того, что улица Руа Фрей Канека была перерыта траншеями. В Сакраменто и в районе Ботанического сада повстанцы атаковали полицейские участки и зачем-то похоронное бюро на Фрай Канеке. Один из них даже удалось захватить. Но выстоять в схватке с полицией до конца дня им не удалось.

Но гораздо больше властей беспокоил мятеж чернокожего населения в Сауди. По этому району начал бить из главного калибра линкор "Деодоро" из главного калибра. С суши мятежный район штурмовал 7-й пехотный батальон. Сопротивление там удалось сломить лишь после того как 18 ноября был схвачен вождь повстанцев Сауди - Хорасиу Жозе да Силва по кличке Прата Прета ( Черное Серебро) грузчик по профессии и капоэйрист по призванию. Капоэйра тогда, надо сказать была, запрещенным видом единоборств, как каратэ в СССР в начале 80-х. Ведь с ее помощью нищие афробразильцы могли противостоять вооруженным представителям правопорядка. При задержании он убил солдата и ранил двух уже будучи схваченным он продолжал лягаться так что на него пришлось надеть смирительную рубашку. но и это его не утихомирило. Народный вожак плевался, ругался и пытался укусить охранников.

Лишь после этого солдаты и морские пехотинцы с "Деодоро" стали с опаской подбираться к холму Морона. И это не удивительно. Красное знамя Порт-Артура было надежно защищено: возвышенность была обложена у основания брикетами динамита, а у мачты с флагом стояло полевое орудие. Однако, как оказалось, защитники уже давно покинули холм. Динамит изображали завернутые в фольгу деревянные бруски, а пушку выдернутый их земли фонарный столб с приделанными к нему двумя тележными колесами.

Бунт потерпел поражение, но несмотря на это основная его цель была достигнута еще до подавления сопротивления в Сауди 17 ноября правительство объявило об отмене обязательной вакцинации. После чего начало сводить счеты со своими врагами. Курсантов расформированной школы Прайа Вермелья разослали по отдаленным гарнизонам. Видным военным и иерархам позитивистской церкви объявили амнистию. А вот мятежникам из простонародья пришлось похуже. Их отправили в ссылку в тот самый упомянутый в начале статьи малонаселенный штат Акри, где бразильским поселенцам трижды пришлось провозглашать независимую республику, прежде чем бразильские власти согласились выкупить его территорию у Боливии за 2 млн . фунтов стерлингов. Путь бунтарей в ссылку был безрадостным - их везли на тюремных судах мало чем отличавшихся от кораблей для перевозки рабов.

Анализируя результаты бунта записные прогрессисты обычно заканчивают на том, что в 1908 году в Рио-де Жанейро разразилась эпидемия оспы, которая унесла 9 тысяч жизней. после чего в стране вынуждены были ввести всеобщее вакцинирование. И сопротивления это решение уже не встретило. Однако забывают о том, что проводилось оно уже без авралов и кампанейщины, заверенную справку о вакцинировании по любому поводу предъявлять уже не требовалось. А главное, повстанцы были правы в том, что вакцины на заводе, построенном Освальду Крусом, производились некачественные. Вспышки оспы продолжались потом несмотря на поголовную вакцинацию и окончательно победить болезнь в Бразилии удалось лишь в 1973 году.

Несмотря на это 14-й Международный конгресс по гигиене и демографии в Берлине наградил его своей золотой медалью. Федеральный сывороточный терапевтический институт, в котором работал Крус, был также переименован в Институт Освальду Круса в его честь.

А может глубинная правда оказалась на стороне сторонников пришедшего из Африки традиционного культа кандомбле которые помимо прочего поклоняются духу оспы и знают как его следует умасливать, чтобы он обошел твой дом стороной.