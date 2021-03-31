"Салют". Авиастроители зовут на помощь

Утром 31 марта к рабочим авиамоторного завода «Салют», проживающим в доме № 9 по 9-й улице Соколиной Горы, нагрянула команда для выселения.

Авиастроители, набранные предыдущей дирекцией завода, как ценные специалисты, оказывается, столице больше не нужны. На их жилищные метры сейчас претендуют столичные чиновники. Сначала они пытались выселять салютовцев целым домом, но после серий акций протеста большая часть рабочих в 2012-13 годах была расселена в квартиры — властям, всё-таки, пришлось вспомнить про их жилищные права. Но пять семей, также готовящихся к переезду, эта участь странным образом миновала. Против них власти объявили коммунальную войну — несколько последних лет им отключали то воду, то свет, а то и вовсе, вернувшись со смены домой, салютовцы оказывались перед заваренной дверью квартиры и даже перед заваренной дверью в подъезд.

Наконец-то, 25 декабря 2020 года измайловские судьи Сапрыкина и Фокина удовлетворили свежие иски Департамента городского имущества и Центра управления городским имуществом о выселении семей Харитоновой, Тугаевой, Коротковой на улицу. 3 февраля анонсированное властями выселение было отменено без объяснения причин. В этот день власти лишь отрезали авиастроителям в доме газ и электроэнергию (воды уже в доме на тот момент давно не было). Как салютовцы выживали в обледенелом доме в эти февральские морозы, возвращаясь с рабочих смен на авиазаводе, известно только им. Короткова Любовь Васильевна (ведущий инженер по авиационным двигателям) даже попала в больницу, перенесла операцию на сердце. Но, видимо, терпение властей на отсрочки закончилось — 31 марта столичная власть приступила к выселению рабочих авиапрома на улицу.

Авиастроители обращаются к общественности и к СМИ, ко всем солидарным силам, чтобы заявить о жилищном преступлении, которое совершает против них власть. Эй, Мэрия, Прокуратура, ДГИ, ЦУГИ, Совфед! — на каком основании рабочих будут выселять, минуя ст. 7 закона «О введении в действие Жилищного кодекса», права на соцнайм для жителей общежитий, постановлению Собянина № 743-ПП (от 19 декабря 2012 года)?

Эгей, Собянин, почему ваше ПП под сапогами приставов? Эгей, Нарусова и Матвиенко — к вам обращались жители, которых вы не желаете видеть и их встречала полиция! Эгей, высокие ведомства, это вашей властью лишают людей жилья!

Ведь общежитие «Салюта» — лишь одно из звеньев федеральной цепи массового выселения рабочего люда на улицу.