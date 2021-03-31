Андрей Гребенник: Власть готовится к выборам - дезорганизует работу оппозиционных советов

В последнее время в социальных сетях активно распространяется информация, касающаяся первого в Москве независимого Совета депутатов Щукино. Прямо скажем, информация далеко не комплиментарного характера. Сначала уголовное дело с обыском, но без подозреваемых. Потом разговоры о том, что глава муниципального образования не отчитывается...

Андрей Гребенник: Намек тонкий был предъявлен - сегодня ты свидетель, а дальше посмотрим…

- Некоторые депутаты Совета депутатов Щукино, поддержанные на выборах партией “Единая Россия”, месяцами не приходят на заседания, систематически саботируют принятие любых решений местного самоуправления, даже принятие бюджета представляет собой проблему из-за систематического отсуствия кворума - депутаты от "партии власти", оказавшейся в Щукино в роли оппозиции, голосуют ногами... То же с отчетом - невозможно отчитаться перед полупустым залом, отчет надо либо принять, либо нет, но для этого тоже нужен кворум. А теперь вдруг они стали являться на заседания полным составом и требовать: давай отчет! Очень хорошо, я отчет готовлю, для этого нужно некоторое время - если они сами выдержат свой новый режим, и станут ходить на заседания, то обязательно отчитаюсь. Это никакая не проблема. Проблема в другом - не давать возможности работать, а потом начать кричать - Гребенник не работает! И ведь так совпало, что перед самыми выборами. Работал-работал, а перед выборами перестал... Самим не смешно?

- А что там у вас с составом, почему кворум был, а потом куда-то делся?

- В 2016 году, благодаря сформированной нами коалиции из партий «КПРФ» и «Яблоко», «Щукино» стал первым районом в Москве, в котором оппозиция получила большинство в местном самоуправлении (8 из 15 мест), и избрала меня главой муниципального округа. Но весной 2018 года не стало одного из наших товарищей – депутата от КПРФ, профессора МАИ Елены Пантелеймоновны Скороход. У независимых депутатов не стало большинства, голоса поделились поровну: 7 – у нас, 7 – у депутатов, поддерживаемых «Единой Россией» и исполнительной властью. И начался откровенный шантаж.

- В чем заключался этот шантаж?

- Депутаты, поддерживаемые партией “Единая Россия”, выступили с совместным заявлением, в котором в ультимативной форме заявили, что по личным соображениям отказываются посещать заседания Совета депутатов до тех пор, пока не будут исполнены их требования. Они всегда были разными,и служат до сих пор лишь предлогом для срыва заседаний. Удивительно, что за последние 4 года единороссы практически не участвовали в работе комиссий, к которым теперь появляются разнообразные претензии. Например, было выдвинуто требование перераспределения ответственных за капремонт депутатов. Ну так переаспределяйтесь, кто вам мешает?

В результате систематических неявок провластных депутатов, в районе уже накопился целый ворох проблем, главной из которых является не принятый на 2021 год бюджет. С января мы живем в условиях заблокированного благоустройства и множества нерешенных проблем по запросам жителей. И кто виноват?

- Но ведь отчета нет, как оправдаться?

- Мой отчет – безусловно важен, как и отчеты других руководителей районных организаций, и мне есть, чем отчитаться. В первом квартале традиционно проходит отчетный период и отчитываться должны 14 руководителей. При этом первым вопросом повестки дня каждого заседания всегда значится вопрос о бюджете района, как ключевой и наиболее важный для всех наших жителей. Провластные депутаты же каждый раз срывают заседания, не принимают бюджет, не заслушивают отчеты, не решают задачи благоустройства, не принимают других решений в интересах жителей района. Они и отчет, скорее всего, не примут или заблокируют очередной неявкой. И у жителей будет складываться впечатление, что муниципальные депутаты только тем и заняты, что отчитываются, вместо того, чтобы решать насущные вопросы - никто же не напомнит, что эти вопросы как раз и блокируются теми, кто громче всех сегодня кричит о плохой работе.

Похоже, “Единая Россия” решила строить приближающуюся муниципальную избирательную кампанию на откровенном вранье. Совесть надо иметь коллеги! Не хотите работать, не обвиняйте в этом тех депутатов, кто работает за вас. Впрочем, о чьей совести я говорю?