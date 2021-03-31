Москва и Петербург вошли в топ-10 городов мира по росту цен на жилье

Москва и Санкт-Петербург вошли в первую десятку мирового рейтинга по росту цен на жилье по итогам четвертого квартала 2020 года, следует из данных агентства недвижимости Knight Frank.

В рейтинге российская столица поднялась сразу на 62 строчки, и сейчас занимает седьмое место. В конце 2019 года Москва была на 69-м месте. За год стоимость жилья в городе выросла на 21,1%. Агентство прогнозирует продолжение роста цен и в 2021 году.

Рост цен на жилье в Москве поддерживался активным спросом и не останавливался ни в карантинные месяцы, ни после, отмечает директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова. "Особенно положительная динамика стала заметна во втором полугодии, когда началось снятие запретов, и отложенный спрос конвертировался в сделки. Рост показателя только ускорился на фоне снижения ключевой ставки, доступности ипотечного кредитования и снижения ставок по банковским вкладам", — пояснила Широкова.

В топ-10 вошла и северная столица России - Санкт-Петербург. Он сохранил за собой пятое место. Жилье в городе подорожало за год на 25,4% против 12,4% в четвертом квартале 2019 года.

По словам гендиректора Knight Frank St Petersburg Николая Пашкова, рост цен на жилую недвижимость был обусловлен снижением темпов строительства, а также высоким просом на фоне кризисных опасений горожан.