Москва и Петербург вошли в топ-10 городов мира по росту цен на жилье

Москва и Санкт-Петербург вошли в первую десятку мирового рейтинга по росту цен на жилье по итогам четвертого квартала 2020 года, следует из данных агентства недвижимости Knight Frank.
В рейтинге российская столица поднялась сразу на 62 строчки, и сейчас занимает седьмое место. В конце 2019 года Москва была на 69-м месте. За год стоимость жилья в городе выросла на 21,1%. Агентство прогнозирует продолжение роста цен и в 2021 году.
Рост цен на жилье в Москве поддерживался активным спросом и не останавливался ни в карантинные месяцы, ни после, отмечает директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова. "Особенно положительная динамика стала заметна во втором полугодии, когда началось снятие запретов, и отложенный спрос конвертировался в сделки. Рост показателя только ускорился на фоне снижения ключевой ставки, доступности ипотечного кредитования и снижения ставок по банковским вкладам", — пояснила Широкова.
В топ-10 вошла и северная столица России - Санкт-Петербург. Он сохранил за собой пятое место. Жилье в городе подорожало за год на 25,4% против 12,4% в четвертом квартале 2019 года.
По словам гендиректора Knight Frank St Petersburg Николая Пашкова, рост цен на жилую недвижимость был обусловлен снижением темпов строительства, а также высоким просом на фоне кризисных опасений горожан.
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корнхолио написал 31.03.2021 12:29
Доля займов на покупку новостройки с низким первоначальным взносом (до 20%) по итогам прошлого года подскочила с 24% до 40%. Ипотечный бум пролился денежным дождем над счетами застройщиков, которые распродали почти все квартиры в наличии. Портфель готовой к продаже площади исчерпан в большинстве субъектов РФ, сообщил 16 марта министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.
ложь и дрянь написал 31.03.2021 12:01
чудовищные ценына конуры для социальной нищеты устанавливаются принудительно, в рамках необьявленной политики геноцида, террора и умирания населения на бывшей социалистической территории.
им не нужны люди. им нужны кладбища и пустыня с немногочисленными рабами.