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Московский листок

Москва и Петербург вошли в топ-10 городов мира по росту цен на жилье

Опубликовано 31.03.2021 в разделе комментариев 2

москва санкт-петербург цены на жилье
Москва и Петербург вошли в топ-10 городов мира по росту цен на жилье

Москва и Санкт-Петербург вошли в первую десятку мирового рейтинга по росту цен на жилье по итогам четвертого квартала 2020 года, следует из данных агентства недвижимости Knight Frank.

В рейтинге российская столица поднялась сразу на 62 строчки, и сейчас занимает седьмое место. В конце 2019 года Москва была на 69-м месте. За год стоимость жилья в городе выросла на 21,1%. Агентство прогнозирует продолжение роста цен и в 2021 году.

Рост цен на жилье в Москве поддерживался активным спросом и не останавливался ни в карантинные месяцы, ни после, отмечает директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова. "Особенно положительная динамика стала заметна во втором полугодии, когда началось снятие запретов, и отложенный спрос конвертировался в сделки. Рост показателя только ускорился на фоне снижения ключевой ставки, доступности ипотечного кредитования и снижения ставок по банковским вкладам", — пояснила Широкова.

В топ-10 вошла и северная столица России - Санкт-Петербург. Он сохранил за собой пятое место. Жилье в городе подорожало за год на 25,4% против 12,4% в четвертом квартале 2019 года.

По словам гендиректора Knight Frank St Petersburg Николая Пашкова, рост цен на жилую недвижимость был обусловлен снижением темпов строительства, а также высоким просом на фоне кризисных опасений горожан.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Люди бросились набирать ипотеку так, как будто завтра наступит апокалипсис.
корнхолио написал 31.03.2021 12:29
В январе и феврале 2021-го банки выдали еще 470 млрд рублей ипотечных кредитов. За три месяца - с начала декабря по начало марта - объем выдач достиг почти триллиона рублей. Рынок бьет рекорды уже рекордного прошлого года, показывая рост на 25% в годовом выражении. Ипотечный портфель банков достиг 9,6 трлн рублей. Снижение процентных ставок и программа льготной ипотеки привели к тому, что за кредитами массово пошли те, кому не по карману даже пятая часть стоимости квартиры.
Доля займов на покупку новостройки с низким первоначальным взносом (до 20%) по итогам прошлого года подскочила с 24% до 40%. Ипотечный бум пролился денежным дождем над счетами застройщиков, которые распродали почти все квартиры в наличии. Портфель готовой к продаже площади исчерпан в большинстве субъектов РФ, сообщил 16 марта министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.
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(без названия)
ложь и дрянь написал 31.03.2021 12:01
активным спросом?.... какое вранье. половина жилфонда пустует, "масквичей" травят, они дохнут ото всего чего только можно.
чудовищные ценына конуры для социальной нищеты устанавливаются принудительно, в рамках необьявленной политики геноцида, террора и умирания населения на бывшей социалистической территории.
им не нужны люди. им нужны кладбища и пустыня с немногочисленными рабами.
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