Выбирать приходится не между хорошим, плохим и очень плохим, а из того, что имеется в бюллетене

У Великого комбинатора, парадоксального мыслителя и enfant terrible российских политтехнологий Станислава Белковского есть навязчивый идефикс — он много лет прочит в путинские преемники разных женщин. О Валентине Матвиенко как о будущем преемнике мы слышали от Станислава Александровича давно, и, помнится, совсем не воспринимали такой прогноз как троллинг.
Затем Белковский с одинаковой горячностью восклицал, что президентом России после Путина будет Ксения Собчак, затем — Любовь Соболь, и вот опять Матвиенко. Но если случаи с двумя блондинками на «С» скорее описываются выражением noblesse oblige, то Матвиенко в качестве преемника смотрелась бы вполне естественно — где бы она ни работала, везде оставляла о себе добрую память: она была реально лучшим зампредом правительства по социальным вопросам за все постсоветские годы, в городе на Неве её до сих пор вспоминают с большой ностальгией, потому что её последователи и близко не приблизились к уровню руководства Матвиенко, наконец, в Совфеде, палате регионов российского парламента, она является фигурой согласия и всеми воспринимается позитивно.
Проблема в том, что выбирать приходится не между хорошим, плохим и очень плохим, а из того, кто имеется в бюллетене. Я не сильно верю в появление Матвиенко в избирательном бюллетене на следующих президентских выборах, потому что в нашем российском полубандитском капитализме консенсусный кандидат в президенты — прежде всего тот, кто гарантирует бизнес-элите неприкосновенность её активов.
А Матвиенко человек слишком независимый и самостоятельный, не обязанный по гроб жизни своим возвышением ни одному из влиятельных кланов, настоящий карьерный чиновник, сделавший себя сам. Людей, которые так или иначе поспособствовали Валентине Ивановне в её должностном росте, уже нет в живых. Если бы критерием выбора преемника были личные заслуги и приемлемость кандидата для всех групп влияния, тогда с Матвиенко мало кто бы мог посоревноваться. Но, увы, практика показывает, что в расчёт принимаются совсем иные соображения.
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Папа Карло написал 31.03.2021 12:21
P.s. А вообще то, странный какой то коммунист пошел... Вот товарисч Митина - один из руководителей ОКП. Навальный ей так не нравится, что прям кушать не может. А всякое путинское ворье во главе с Самим - вроде даже и ничего. Вот и думаешь: а коммунисты ли это. Или ряженые, к4осплеящие под коммунистов. И стоит ли таких "коммунистов" поддерживать.
Szanyas.. написал 31.03.2021 11:59