Россия вошла в пятерку крупнейших кредиторов мира

Россия занимает пятое место в списке крупнейших суверенных кредиторов для развивающихся стран, следует из данных Всемирного банка. По данным организации, на конец 2019 года около 30 развивающихся стран были должны РФ почти 22,9 миллиарда долларов по двусторонним займам. Речь идет как о долгах государств, так и о долгах юрлиц, гарантированных государствами.

Крупнейшим государственным должником России является Белоруссия с 8,1 миллиарда долларов, при этом в конце 2020 года было подписано соглашение о предоставлении Минску дополнительно одного миллиарда долларов. Также более миллиарда долларов России задолжали Бангладеш ($ 2,4 млрд), Венесуэла ($ 1,8 млрд), Индия ($ 1,7 млрд), Вьетнам ($ 1,6 млрд) и Йемен ($ 1,09 млрд).

Афганистан должен России $ 849 млн, Сербия — $ 769 млн, Украина — $ 606 млн, Сирия — $ 525 миллионов.

Страны Африки совокупно должны Москве 973 миллиона долларов. Ими стали Сомали, Мозамбик, Эфиопия, Мадагаскар, Замбия, Судан и Танзания, причем большинство кредитов были взяты ими еще во времена СССР. Отдельно в списке стоит Египет с 495,5 миллиона долларов долга.

Отметим, что Россия является одним из лидеров по количеству списанных долгов. За постсоветский период наша страна простила своим должникам свыше 140 миллиардов долларов.