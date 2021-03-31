Навальный объявил голодовку

Политик Алексей Навальный, приговоренный в России к лишению свободы сроком на 2,5 года, объявил голодовку во владимирской колонии ИК-2. Оппозиционер объяснил, что не будет принимать пищу, пока к нему не пригласят врача.

"Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает. А вместо медицинской помощи у меня пытка лишением сна (будят 8 раз за ночь), и администрация, подговаривающая зэков-активистов (aka “козлы”) запугивать рядовых зэков, чтобы те не убирались вокруг моей кровати. Те так и говорят: “Леша, извини, но мы тупо боимся. Это же Владимирская область. Жизнь зэка стоит меньше пачки сигарет”. Ну вот и чего делать? Я объявил голодовку с требованием исполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача. Так что лежу голодный, но пока с двумя ногами.", - говорится в его Instagram.

Напомним, ране Навальный подал две жалобы на имя генерального прокурора Игоря Краснова и директора ФСИН Александра Калашникова. В одном заявлении политик жалуется, что, несмотря на его плохое физическое состояние, ему отказывают в медицинской помощи и не допускают его врача. Так, из-за болей в ноге оппозиционер испытывает трудности с ходьбой. При этом он получает только две таблетки обезболивающего в день, что расценивает как "издевательство".

Во втором заявлении Навальный сообщает о том, что к нему фактически применяют "пытку бессонницей". По ночам его как "склонного к побегу» каждый час проверяет и будит сотрудник ФСИН, хотя в колонии заключённому гарантируется "непрерывный восьмичасовой сон".

25 марта адвокаты, посетившие Навального в колонии, сообщили, что политик уже четыре недели находится в "крайне неблагополучном" состоянии. "Он испытывает сильные боли в спине, в правой ноге. Голень у него отнимается, нога недееспособна, то есть одна нога у него практически не действует, то есть он не может ни присесть на неё, ничего. Правая нога в ужасном состоянии на самом деле", - рассказала юрист Ольга Михайлова.