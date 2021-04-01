Анатолий Баранов: Маслюков же смог поднять промышленность после 1998 года. Кое-кто из его команды еще жив…

Дал комментарий "Свободной прессе".

На Алчевском металлургическом комбинате в ЛНР остановлена доменная печь № 5. Как сообщают СМИ, это произошло из-за отсутствия сырья. По сведениям прессы, на складах скопилось полно продукции, которую никак не могут реализовать. На внутреннем рынке она никому не нужна, а на внешнем хоть и нужна, но нет возможности наладить сотрудничество с другими странами.



По этой причине финансовое положение завода с каждым днём становится всё печальнее. Отмечается, что завод каждый день теряет работников, которые увольняются из-за невыплаты зарплат и долгов в целом.

В то же время в России наблюдается рост цен на ту же арматуру. Почему бы не покупать ее дешевле в Донбассе? Тем более, что если Россия взялась помогать региону, своим гражданам, то хорошо бы и спасти градообразующие предприятия от закрытия, а людей от безработицы…

— Тут возникает вопрос: а кто сегодня владеет Алчевским комбинатом, и кто там реально распоряжается? Аналогичный вопрос можно адресовать и к другим предприятиям ЛДНР. Ведь изначально, что люди предполагали, когда шли сначала на баррикады, а потом и в окопы? Что вместо украинского недоолигархического капитализма в народных республиках установится что-то вроде советского варианта социализма, с командно-административными методами управления экономикой — на Советском Донбассе эта схема отлично себя показала, с социальными обязательствами государства и, в общем, в какой-то мере с властью рабочих и крестьян, — комментирует сложившуюся ситуацию главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — А получили, по сути, ничейную территорию, на которой хозяйничают какие-то временные люди, связанные только и исключительно сиюминутными интересами — урвать что-то и скрыться с «честно заработанным».

Даже по меркам российского капитализма многие схемы здесь жестко криминальные.

Почему нет сырья? Потому — что не смогли завезти. Почему завалены склады? Потому — что не смогли реализовать. С кого спросить? А не с кого! Это рынок, где вообще нет правил, ответственности и никаких интересов, кроме чьих-то сиюминутных.

— А чем грозит Донбассу остановка таких стратегических гигантов, как АМК?

— Остановка гигантов промышленности грозит массовой безработицей и превращением больших городов в постапокалиптические гетто. Люди должны где-то работать. Если лягут заводы, города начнут пустеть без всякой войны, как Детройт или города того же Донбасса ещё до войны — Перевальное зияло пустыми окнами домов в 2012-м, как и Джанкой, кстати, в украинский период.

— Куда Донбасс мог бы в нынешнем состоянии отправлять продукцию?

— Продукцию можно отправлять куда угодно и кому угодно — тому, кто возьмет дешевле рынка, то есть по демпингу. Низкие зарплаты и практически никакие расходы на амортизацию делают продукцию местной промышленности дешевой, но низкокачественной. Схемы поставок, повторюсь, дикие. Но рынок есть рынок — всегда есть желающие купить что-то подешевле, пусть и в обход каких-то норм и правил. На той же Украине охотно покупают донбасский уголь — это в любом случае дешевле, чем возить из Африки, тем более, что технологически донбасские угли ориентированы именно на украинского потребителя. В России тоже с удовольствием купят, что плохо лежит. Китай в этом плане также весьма толерантен, тем более, если надо обеспечивать промышленные объекты за границами Поднебесной.

— А почему нельзя прямые поставки делать? Из-за опасений, что Запад опять Россию обвинит?

— Полагаю, что для прямых поставок и «белыми» договорами нужна другая сторона, не обремененная санкциями и уголовными делами в разных странах. Не может же какой-нибудь НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат международная сталелитейная компания с активами в России, США и ЕС — ред.) заключить договор о поставках, скажем, с каким-нибудь «Васей Резаным», которого ищет Интерпол.

Тут есть только одно решение — полная национализация объектов промышленности, создание реальных министерств промышленности в ЛНР и ДНР с правом прямого директивного управления предприятиями, назначения на каждый объект управляющих от государства, а дальше все по известной схеме: план, поставки, контроль, тарифная сетка, ОТК, отдел снабжения, твердые госсзакупки с твердыми же госпоставками. И Госснаб, который должен заключать прямые и «белые» договора как внутри ЛДНР, так и во внешнем пространстве. Правда, надо для этого признать республики…

— В том же Алчевске склады завалены продукцией, в России наоборот, дефицит той же арматуры. И что мешает России покупать эту продукцию?

— Что мешает? Да то, что в России это никому не нужно! Урвать — это да, это конечно. А вот планомерно наладить работу промышленности и работать за зарплату и премию, без вертолетных площадок на даче и дворцов в Лигурии — это никак… Так что навстречу реальному огосударствлению в ЛДНР должен идти и встречный процесс в РФ. Для начала создайте министерство «по делам восточных территорий», которому поставьте в задачу экономическую интеграцию ЛДНР.

Экономика ЛДНР сегодня дезинтегрирована. Она саморазрушается и гибнет, как во время Гражданской войны в Советской России. И меры по восстановлению нужны аналогичные. Жесткие и рациональные. Большой болт на международное право. Народные комиссары сталинского типа, кагановичи и цюрупы, кржижановские и дзержинские. Но не с наганом, а с бухгалтерской книгой… и с наганом. Этих кадров у правящей в России партии нет, а у оппозиции еще остались. Маслюков же смог поднять промышленность после 1998 года. Кое-кто из его команды еще жив… Ищите людей.