Сражение Росгвардии в Мытищах

Действия спецподразделений в подмосковном поселке Новые Вешки в пригороде Мытищ были правильными и профессиональными, заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин в эфире телеканала «Россия 24». Как отметил Грибакин, артиллерия при штурме жилого дома в поселке не применялась...

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Ну что, и штурмовая авиация не применялась, и танков не было. Даже вертолетов. Можно сказать, точечная операция - расстреляли из гранатометов всего один дом, ну уничтожили его... Подозреваемый погиб при задержании.

Да вы на Кавказ съездите - вам скажут. Очень чисто сработали, весь поселок уцелел, всего один дом... подумаешь.

В прошлом году в Кратово был аналогичный случай. Тоже всего один дом и уничтожили. Остальные уцелели.

А что делать, если у него ружье? И гранаты еще.

Артиллерия нет, не применялась. Но была наготове...

В битве с Бардановым участвовали спецподразделения Росгвардии СОБР «Рысь», СОБР «Булат» и ОМОН «Зубр». Проявившие героизм будут награждены.

А.Б.