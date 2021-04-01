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Московский листок

Сражение Росгвардии в Мытищах

Опубликовано 01.04.2021 в разделе комментариев 3

суд закон
Сражение Росгвардии в Мытищах

Действия спецподразделений в подмосковном поселке Новые Вешки в пригороде Мытищ были правильными и профессиональными, заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин в эфире телеканала «Россия 24». Как отметил Грибакин, артиллерия при штурме жилого дома в поселке не применялась...

***

Ну что, и штурмовая авиация не применялась, и танков не было. Даже вертолетов. Можно сказать, точечная операция - расстреляли из гранатометов всего один дом, ну уничтожили его...  Подозреваемый погиб при задержании.

Да вы на Кавказ съездите - вам скажут. Очень чисто сработали, весь поселок уцелел, всего один дом... подумаешь.

В прошлом году в Кратово был аналогичный случай. Тоже всего один дом и уничтожили. Остальные уцелели.

А что делать, если у него ружье? И гранаты еще.

Артиллерия нет, не применялась. Но была наготове...

В битве с Бардановым участвовали спецподразделения Росгвардии СОБР «Рысь», СОБР «Булат» и ОМОН «Зубр». Проявившие героизм будут награждены.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Сражался,
как героический защитник Брестской крепости: написал 01.04.2021 02:10
после первого штурма выпустил из дома родственников и прислугу, затем потушил пожар в доме и продолжил бой, потом взорвал лестницу на второй этаж, чтобы не подпустить к себе спецназовцев.
.
На седьмом часу осады, когда стало ясно, что сдаваться Барданов не собирается, дом обстреляли из гранатомета термобарическими снарядами. Вскоре здание занялось полностью.
.
Около часа спустя прогоревшее здание потушили пожарные, а вошедшие внутрь силовики обнаружили там тело Барданова.
.
Особняк не пожалел за 60 млн руб.
Менты хотят объявить его сумасшедшим - по итогам произошедшего Владимиру Барданову устроят посмертную психиатрическую экспертизу.
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Путинский телевизор уже врет,
что Барданов сам поджег свой дом и сгорел написал 01.04.2021 01:12
Когда в Дагестане расстреливают жилые дома из гранатометов, то там - можно. В Подмосковье к этому еще не привыкли. Но привыкать придется.
.
Ментов больше всего обескуражило остервенение и злоба, с какими он сопротивлялся.
В этом просматривается отношение всего населения к полиции - бьются насмерть, как против гестапо.
НЕХОРОШИМ БУДУЩИМ ДЛЯ ПОЛИЦИИ ЭТО ПОПАХИВАЕТ.
ОДИН РАЗ ЕЕ В РОССИИ УЖЕ ИСТРЕБИЛИ ВСЮ.
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не туда смотрите
заметил написал 01.04.2021 01:03
Барданов - владелец нескольких ЧОПов - человек из ментовской системы.(других не берут)
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