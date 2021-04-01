ФСИН - это одно из самых страшных преступлений, совершенных и совершаемых в современной России

Я не сторонница Навального, я не считала его правозащитником, я вижу, что он ведет очень рисковую предвыборную кампанию за президентский пост. Более того, я еще давно говорила, что власть поиграет с ним, но до какой-то степени. В последнее время стало ясно, что она его не допустит к этому посту вплоть до физического устранения.

Но вот что произошло: теперь, с посадкой в колонию, Навальный становится очень эффективным борцом за права человека в тюрьме. Даже простой факт, что он вышел к адвокатам в футболке и то имеет значение. Футболка - это, конечно, утрировано, это фарс, но именно с помощью такого метода привлекается внимание к безумным требованиям ФСИНа к одежде заключенных. Ведь за не застегнутую пуговицу у воротника можно получить наказание, за пилотку из газеты в жаркий день - наказание. И много таких садистских неоправданных требований к одежде заключенных. Думаю, и ночные фонари ежечасные в лицо тоже покажут миру садизм системы.

Да, совершенно справедливо пишут друзья в ФБ, что пребывание Алексея Навального в колонии привлекло внимание людей к трагедии российских тюрем,. Наконец люди увидели, что на деньги налогоплательщиков государство содержит огромную систему, единственной целью которой является уничтожение человеческого достоинства и буквально убийство. Это такая фабрика зла, носящая весьма ироничное название «исправительная колония», которая в действительности никого не исправляет, а только убивает, уничтожает и делает людей хуже, лишая их главного – человеческой сущности.

Алексей Андреев: "На Медиазоне есть буквально безумный, материал, где рассказывается о том, как женщину с онкологией четвёртой стадии лечили мазью, заключённого с циррозом печени – таблетками от простуды, а парень с гастритом просто умер в тюремной больнице от истощения. И всё это – будни сегодняшней России, и после того, как мы каждый день видим, какие зверства творятся в российских тюрьмах, на любое заявление со стороны властей, когда они пытаются говорить с нами с позиции морального превосходства и авторитета, стоит отвечать только: а вы создали ФСИН. Ещё раз, что бы они ни говорили, отвечать: а вы создали ФСИН. Поскольку создание и поддержка ФСИН – это одно из самых страшных преступлений, совершенных и совершаемых в современной России".

От редакции: В стране, где каждый четвертый - сидел или сидит, вы этого "не знали"?