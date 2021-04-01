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Московский листок

Зюганов рассмотрел Грудинина. Взвесил. Нашел слишком легким...

Опубликовано 01.04.2021 в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
Зюганов рассмотрел Грудинина. Взвесил. Нашел слишком легким...

Зюганов рассказал, что рассматривается вариант, при котором Грудинин вновь пойдет от компартии на президентские выборы в 2024 году.

- Извините, но ничего иного, кроме анекдота про медведя и охотника ("Мужик, я что-то не пойму, ты охотник или п.....ас??"), такая новость не напоминает, - прокомментировала новость Дарья Митина.

А что удивительного? Ведь точно не охотник!

Начиная с 1996 года перед руководством КПРФ и Зюгановым лично стояла задача ненароком не выдвинуть кого-то, кто может выиграть выборы.

В 1996 году зюгановцы натерпелись страху, когда их лидер вдруг взял, да и начал выигрывать, и ничего с этим нельзя было поделать - ни газета "Не дай бог", ни листовки "Купи еды в последний раз" с портретом Зюганова - ничего не помогало. Ситуацию спас сам Зюганов, который, уже выиграв выборы, признал свое поражение.

Второго такого нервического случая в кремле могли не перенести, и прислать к партийному вождю "доктора". Зюганов не хотел "лечиться", и каждый раз проигрывал президентские выборы уверенно, с гарантией. Либо назначал вместо себя уж совсем непроходную фигуру.

Так было и с Грудининым, который даже партийных праймериз не выиграл, но вместо куда более популярного Болдырева был выдвинут "клубничный олигарх", всю избирательную кампанию сливавший на себя компромат и делавший все, чтобы "не дай бог"...

За что на него обиделись в кремле и буквально разорили, а не наградили - загадка. Ценный кадр, вполне управляемый. После выборов ничего, кроме пощады, у Путина не попросил...

Вот сына в "Единую Россию" пристроил, только-только жизнь у мужика стала налаживаться...

Или в АП решили, что оптимальный "мальчик для битья" наден, и можно дальше пользоваться, другого не надо? Но у нас так не любят, до президентских выборов еще долго, и кто слишком заранее заявляется, тот либо сядет потом, либо грибков поест... 

Может, Зюганов специально так? В президенты-то Грудинин никак не пролезает, а вот на смену Зюганову прийти может. Так что, Геннадий Андреевич решил сбить конкурента на дальних подступах?

А.Б.



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